El aeropuerto de A Coruña, ante su "gran reto" de recibir hasta unos 8.000 usuarios diarios

El miércoles 15 de abril fue presentado el plan de refuerzo del aeropuerto de A Coruña para los 35 días que a partir de este jueves 23 captará gran parte de los vuelos que no se pueden operar en Santiago de Compostela por obras en la pista de su terminal. Los responsables de Aena y de Alvedro estiman que habrá un 70% más de operaciones hasta el 27 de mayo. ¿Cuántos usuarios más supone este incremento?

El plan de refuerzo calcula que de las 856 operaciones previstas inicialmente, con Alvedro operando con normalidad en esos 35 días y ya sin las conexiones que ha perdido en el último mes (Londres-Gatwick, Málaga y Valencia), se pasará a 1.486 con la absorción de las rutas de Santiago. No hay una estimación de pasajeros para este periodo.

No es fácil establecer el cálculo del número total de usuarios de Alvedro en esta situación extraordinaria, como tampoco de la media diaria de pasajeros. Depende de la capacidad de los aviones utilizados y de la ocupación de los vuelos cada día, tanto los programados en A Coruña como los desviados de Santiago.

El director de Alvedro, Joan Ibáñez, comentó el pasado miércoles que de un promedio de "20-30 vuelos diarios" se pasará "a más de 40 al día, en algún caso más de 50", siempre contabilizando los vuelos de ida y los de vuelta. "Nos enfrentamos a un gran reto de un día para otro. Nunca hemos tenido tal volumen de pasajeros", dijo.

Terminal del aeropuerto de A Coruña la semana pasada. Quincemil

Este cálculo provocará en todo caso que la terminal de Alvedro presente una fotografía multitudinaria en algunos momentos del día, cuando coincidan más de una salida o llegada y los viajeros se muevan para dirigirse a las puertas de embarque o a las salidas del aeropuerto.

Una previsión orientativa abre una franja de 7.000 a 8.500 pasajeros diarios entrando o saliendo de la terminal coruñesa. La diferencia sería de unos 1.500 usuarios que se movilizarían en aviones más o menos grandes y con mayor o menor ocupación.

La forma de hacer el cálculo

En Alvedro despegarán y aterrizarán naves de 180 plazas, las más numerosas, aunque algún vuelo diario a Barcelona emplea aviones de 240 y algunos a Tenerife y a Madrid, de 220 plazas; también al día hay uno de 100 a Madrid.

Las fechas en que se produce el desvío suelen crear una alta ocupación, de acuerdo con el histórico de operaciones comerciales en Alvedro, a lo que hay que añadir la absorción de vuelos de Santiago.

La plataforma de expertos del aeropuerto Vuela Más Alto tiene en cuenta estos factores para hacer una estimación de movilidad en los próximos 35 días. Tomando como media 180 plazas de avión, 44 operaciones al día (no en todos los días se operará el mismo número de vuelos) y una ocupación media del 90%, el resultado da 7.120 pasajeros diarios en total. Si la ocupación fuera del 100%, la cifra subiría a 7.920.

Estas aproximaciones están sujetas a las variaciones más significativas que se puedan producir. Por ejemplo, con una ocupación plena en días en que haya 50 o más operaciones el resultado depararía más de 9.000 usuarios, que bajarían a en torno a 8.200 con la ocupación al 90%.

Las cifras son orientativas, ya que pueden darse casos de aviones grandes con ocupación más baja y de naves de 180 plazas sin un asiento libre. A estos datos habría que añadir los de usuarios de vuelos privados que seguirán aterrizando o despegando en Alvedro, que no contabilizan en las operaciones comerciales.

El transporte y el futuro

Con más o menos ocupación estos 35 días, el aeropuerto asume que el doble de vuelos conlleva el doble de usuarios, para lo que ha tenido que habilitar un nuevo aparcamiento al borde de la N-550, movilizar un bus lanzadera a la terminal, abrir otras dos puertas de embarque y redimensionar zonas y personal para atender operaciones de facturación, seguridad y acceso a los aviones, así como restauración y espera en la terminal.

Un taxi en la parada de la terminal del aeropuerto de Alvedro. Quincemil

A Alvedro llegarán estos días más autobuses con viajeros procedentes de A Coruña y Santiago y también taxis para transportar usuarios desde y hacia la terminal. El servicio de taxis se refuerza con el acceso permitido a todos los taxistas con licencias de los ayuntamientos de A Coruña y Culleredo.

El plan de refuerzo y la respuesta que ofrezca Alvedro al notable incremento de pasajeros durante algo más de un mes constituirán también una prueba para su futuro justo cuando ha perdido tres conexiones directas y las administraciones parecen haber unido fuerzas para atraer nuevas rutas para las tres terminales de Galicia.

Las compañías aéreas, las que deciden en última instancia, pueden tomar nota del comportamiento de Alvedro al encarar este reto operativo.