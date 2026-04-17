Rutas "rentables", el reto que empresa y turismo de A Coruña demandan para la conectividad aérea

Reunión, este viernes, entre agentes turísticos y empresariales de A Coruña con cargos de la Xunta de Galicia.

El sector empresarial y turístico de la provincia de A Coruña ya conoce directamente de la Xunta la postura de la administración gallega respecto a la captación de rutas aéreas en los tres aeropuertos de la comunidad. Promoción turística en origen sin financiación de vuelos, aunque con el apoyo de 100.000 euros por cada nueva ruta que se establezca.

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, trasladó este punto de vista este viernes a representantes de la Confederación de Empresarios de A Coruña y la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña, entre otros agentes de los sectores.

Calvo, acompañado por el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, explicó que el Gobierno gallego no va a financiar conexiones aéreas, sino que colaborará "sumándose al modelo propuesto por Aena, para la captación de nuevas rutas mediante promoción turística en origen".

La Xunta, añadió el conselleiro, sumará un apoyo de 100.000 euros por cada nueva ruta que se establezca, con un máximo de dos por aeropuerto y año. "La administración autonómica continúa así en la línea en la que trabaja desde hace años en la promoción en origen, con una inversión anual de 13 millones de euros", explica la Xunta en una nota.

El Gobierno gallego podrá realizar esta promoción directamente y también abrirá la posibilidad de firmar convenios con los concellos, si estos lo desean, para que lleven a cabo las actuaciones de promoción.

Este apoyo se sumará a las cuantías que movilicen los ayuntamientos y las diputaciones, además de la propuesta de Aena, aportaciones que pretenden que las nuevas rutas sean rentables a largo plazo.

Posturas "alineadas" y estudios de demanda

Calvo apeló a "dejar las confrontaciones" y "trabajar en la misma dirección" analizando las medidas que cada administración plantea para lograr atraer rutas rentables a Galicia, aspecto en el que concuerda con los sectores convocados al encuentro de hoy.

El presidente de Hospeco, Agustín Collazo, coincide en que "todas las partes han de presentar una postura alineada", con las tres terminales unidas, reprueba la competencia entre aeropuertos y demanda buscar "rutas rentables y útiles". Considera "positivo" que la Xunta aporte 100.000 euros por conexión porque es una medida que "puede generar valor en las compañías aéreas" a la hora de apostar por reforzar sus líneas.

Esta medida económica, en cambio, no ha sido bien recibida por el Concello de A Coruña. La alcaldesa, Inés Rey, la ha calificado como una "tomadura de pelo" y una "limosna", y ha criticado al Gobierno gallego por "renunciar a liderar" la política aeroportuaria, aspecto que también reprocha el BNG.

La Cámara de Comercio, presente en la reunión de hoy con la Xunta, señala que ha llevado a cabo una encuesta entre las empresas de la demarcación que usan habitualmente el aeropuerto de Coruña con el fin de identificar cuáles son los destinos más demandados por el tejido empresarial. "Los resultados de este sondeo han sido trasladados tanto a Aena como al Comité de Coordinación Aeroportuaria", indica el presidente de la Cámara, Antonio Couceiro.

La entidad también analiza las necesidades detectadas con otros estudios cuantitativos de demanda potencial para sustentar la puesta en marcha o refuerzo de determinados vuelos.

La Xunta pone fin a una ronda de encuentros con representantes de los sectores estratégicos de A Coruña, Santiago, Vigo y Pontevedra, así como con las diputaciones provinciales. Calvo ha instado a que cada institución y administración realice sus aportaciones para poder presentar una propuesta coordinada y conjunta ante las compañías aéreas para reforzar la conectividad de Galicia.