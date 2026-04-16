El puerto de A Coruña presenta en Miami la nueva instalación de suministro eléctrico de cruceros

El puerto de A Coruña en la Seatrade de Miami. Autoridad Portuaria de A Coruña

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha presentado en el Seatrade de Miami el sistema de suministro eléctrico a cruceros (OPS) que instalará a finales del 2027 en los muelles de Calvo Sotelo Sur y de Transatlánticos. El mecanismo permitirá que los buques apaguen sus motores durante su escala en el puerto, disminuyendo el impacto medioambiental. El de A Coruña será probablemente el segundo puerto español en contar con este sistema.

En la ciudad estadounidense, A Coruña también ha presentado sus iniciativas para atraer a más cruceros al puerto. Entre ellas destaca el eclipse solar total que se podrá ver en la ciudad el próximo 12 de agosto. Actualmente, nueve buques han confirmado su escala entre los días 11 y 12 con motivo de esta cita.

Por este motivo, la Autoridad Portuaria pondrá en marcha un despliegue operativo en colaboración con más instituciones.

Otros atractivos turísticos presentados por el puerto fueron el nuevo Museo del Dépor y el Museo de Estrella Galicia. Ambos se promocionan como puntos de interés para el visitante internacional por su amplio reconocimiento fuera de las fronteras. Paralelamente, la agenda de 2027 sumará citas como la Regata de Grandes Veleros en julio, el centenario del Real Club Náutico, el 150 aniversario de la creación de la Junta de Obras del Puerto; y la escala del buque escuela español Juan Sebastián Elcano con motivo de su centenario, que estará acompañado por una concentración de buques escuela de países latinos.

La delegación coruñesa en Miami está encabezada por el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, y se completa con directivos de la organización y de Corunna Cruise Terminal, además de la presencia del concelleiro de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro.

Fernández Prado destacó que el puerto centra ahora sus esfuerzos en mejorar la calidad de atención a cruceros y a los pasajeros, impulsando la experiencia del destino desde el punto de vista ambiental, económico y social.

Con más de 160 escalas y unos 400.000 pasajeros, el puerto coruñés lidera la cornisa cántabro atlántica. Este impacto se traduce en más de 40 millones de euros anuales para la ciudad y el área metropolitana, teniendo en cuenta el gasto directo de turistas, tripulantes y la repercusión en los servicios portuarios y otros sectores.