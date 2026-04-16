¿Qué impacto causará en el aeropuerto de A Coruña el paro indefinido de los controladores aéreos?

Un avión de Easyjet en la pista de Alvedro con la torre de control al fondo. Cedida

El aeropuerto de A Coruña asumirá desde el jueves 23 de abril un importante incremento de su operatividad durante un mes: más rutas, más viajeros, más atención al público. Esta situación, debida al desvío de vuelos desde la terminal de Santiago por su cierre por obras, coincidirá con una huelga de controladores aéreos a partir de este viernes 17 que podría limitar ese aumento de actividad a partir de la siguiente semana.

De momento es difícil conocer el impacto que el paro indefinido, que ayer se abordó sin acuerdo en una segunda reunión en el Servicio de Mediación y Arbitraje en Madrid entre los sindicatos y el proveedor privado Saerco, puede causar en un aeropuerto, Alvedro, que en 35 días verá incrementada su operativa habitual en más de un 70%.

Hasta que el Gobierno estatal no establezca los servicios mínimos no se podrá estimar el alcance, aclara Susana Romero, portavoz de USCA en Galicia, sindicato mayoritario que ha convocado la huelga junto a CCOO. El inicio del paro, avanza Romero, afectaría a uno de los dos turnos (mañana y tarde) en que se organizan los controladores aéreos en Alvedro, y en cada turno hay un trabajador.

De este modo, con la aplicación de servicios mínimos que permitiesen ejercer el derecho a la huelga, habría un turno o tramos del día en el que "tendría que cerrarse el servicio". Ello supondría que habría vuelos afectados que no podrían despegar o aterrizar en el aeropuerto por falta de controladores.

Cola de viajeros para facturar en la terminal de Alvedro. Quincemil

Esta situación tendrá que ser prevista por las compañías aéreas, señala Romero, que en tal caso reajustan sus operaciones y notifican con antelación los cambios que sufrirían los vuelos para garantizar las conexiones con otros aeropuertos.

Plantilla "dimensionada"

A la espera de la fijación de servicios mínimos, el director de Alvedro, Joan Ibáñez, y el director de Aeropuertos del Grupo II de Aena, Raúl Moya, apuntaron este miércoles tras explicar el plan de refuerzo en la terminal coruñesa que la concesionaria del control aéreo, Saerco, "se ha dimensionado para poder ofrecer la capacidad necesaria con garantías".

Alvedro es uno de los 14 aeropuertos regionales con servicio privado de control aéreo desde hace años que se vería afectado por la huelga indefinida, al igual que el de Peinador en Vigo.

Riesgos de seguridad

Los sindicatos acusan a Saerco de una crónica falta de personal que obliga a los trabajadores a cubrir turnos prolongados que conllevan riesgos de fatiga y seguridad. Los controladores protestan también por un proceso de negociación colectiva fragmentado que mantiene los salarios por debajo de los niveles en las torres de control no privatizadas, las gestionadas por Aena.

El conflicto causado por estas razones evidencia, según la portavoz de USCA, el creciente malestar laboral en la infraestructura de transporte aeroportuario español: "A medida que ha ido aumentando el tráfico aéreo se ha reducido el número de trabajadores. No tiene sentido. Aena también es responsable por haber permitido ofertas a la baja en la gestión de las torres de control".

"La empresa mantiene que no hay razones para aumentar personal y rechaza nuestra propuesta incluso tras haberla rebajado. Seguimos sin solución a un problema estructural de falta de plantilla que afecta a las condiciones de trabajo y a la seguridad operacional", denuncia Susana Romero.