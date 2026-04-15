Así será el servicio de taxi en el aeropuerto de A Coruña durante el cierre temporal de Lavacolla

Desde el próximo 23 de abril y hasta el 27 de mayo, el aeropuerto de Alvedro sumará más frecuencias por el cierre temporal por obras del aeropuerto de Santiago de Compostela. Estos cambios han obligado a un refuerzo en las instalaciones aeroportuarias de A Coruña, con un plan anunciado este miércoles que suma más personal y transporte. Estas modificaciones también afectarán al taxi. Durante este periodo todos los vehículos de A Coruña podrán dar servicio al aeródromo situado en Culleredo.

Este nuevo régimen específico, firmado por la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, este miércoles con el acuerdo de los concellos de A Coruña y Culleredo, busca reforzar el servicio de taxi ante un previsible aumento del número de viajeros en Alvedro.

De esta forma, todos los taxis que tengan licencia en A Coruña podrán dar servicio en el aeropuerto ubicado en Culleredo. Fuera de este periodo, el último acuerdo alcanzado el pasado mes de febrero establece un total de 35 taxis en la parada, de los cuales solo cinco son coruñeses, y una bolsa de refuerzo de una treintena de vehículos de A Coruña, dando así prioridad a los taxis de Culleredo.

Esta preferencia se mantendrá también entre el 23 de abril y el 27 de mayo, tanto en el primer servicio de cada día como en el primero de la tarde, a las 16:00 horas.

Paralelamente, la Xunta ha instado a la creación de un área de prestación conjunta en la zona metropolitana de A Coruña, una reclamación que, más allá del servicio de taxi, varios municipios de esta área han reclamado en varias ocasiones.