La estación intermodal de Santiago estará conectada con Alvedro durante el cierre de Lavacolla

La estación intermodal de Santiago de Compostela estará conectada con el aeropuerto de Alvedro mediante bus mientras dure el cierre de Lavacolla. El aeródromo Rosalía de Castro permanecerá sin actividad desde el próximo 23 de abril hasta el 27 de mayo de este año.

El aeropuerto compostelano está conectado con A Coruña mediante ocho servicios al día de lunes a viernes, cuatro los sábados y cinco los domingos, según señalan fuentes de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

La situación cambiará desde la próxima semana, cuando el aeródromo de Lavacolla cerrará para que se regenere el pavimento de la pista antes de su apertura a finales de mayo. Unas obras que han obligado a reorganizar el tráfico aéreo, que será desviado en su mayoría a Culleredo, y también el de tierra.

La Xunta confirma que los servicios que se establecerán con motivo del cierre conectarán la estación intermodal de Santiago con el aeropuerto de Alvedro, al ser el que asume la mayor parte de los vuelos, se articularán dentro de su plan de transporte interurbano.

El Gobierno gallego no ha especificado por ahora cuáles serán estas conexiones ni el horario de los buses, pero sí que se podrán usar la Tarxeta de Mobilidade de Galicia, al igual que la Tarxeta Xente Nova y la tarifa +65.

"Se está trabajando, a petición de Aena, con las concesionarias que dependen de la Xunta y que prestan el servicio en esa área", indican las mismas fuentes.

¿Con qué conexiones reabrirá Lavacolla?

El aeropuerto de Santiago reabrirá el próximo mes de mayo tras las obras con más conexiones de Lufthansa con Frankfurt: la aerolínea contará con una frecuencia diaria a la ciudad alemana en julio y agosto y con cinco semanales en junio, septiembre y octubre.

Así, el aeródromo compostelano volverá a la actividad con 34 rutas, 17 de ellas internacionales y con destinos a tres continentes por primera vez en su historia.

Esto es posible gracias a la recién estrenada conexión con Marrakech y a los vuelos que conectarán Nueva York con la capital gallega. Londres Heathrow, Londres Stansted, Londres Gatwick, Zúrich, París, Ámsterdam, Dublín, Bruselas, Cork, Basilea, Ginebra y Ámsterdam son los otros destinos desde Lavacolla.

Reunión de Xunta y diputaciones

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, se reunieron este martes con representantes de las diputaciones provinciales de A Coruña, Ourense y Pontevedra para abordar la postura del Gobierno gallego en la captación de rutas aéreas para Galicia. Calvo les trasladó que espera que los organismos provinciales se impliquen en este objetivo.

El Gobierno gallego, a través de la promoción en origen, destinará 100.000 euros a cada nueva ruta que se establezca, con un máximo de dos por aeropuerto y año, tal y como avanzó la semana pasada.

Esta apuesta por sumar el apoyo institucional al plan de negocio de Aena busca una mejor coordinación en la que todas las administraciones estén implicadas: cada una de ellas "deberá realizar sus aportaciones para esas nuevas rutas concretas, alcanzando así una propuesta coordinada y conjunta que hasta ahora no existía", según la Xunta.

La aportación prevista por el Gobierno gallego se sumará a las cuantías que movilicen los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, además de la propuesta de la propia Aena. Con esta medida se pretende que, una vez que se consiga una nueva ruta, esta sea rentable a largo plazo.

La reunión con representantes de las diputaciones forman parte de una ronda de contactos que el Ejecutivo gallego comenzó la semana pasada en Santiago y que continuará en los próximos días con los sectores empresarial y turístico de Vigo y de A Coruña.