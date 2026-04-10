El PP de Santiago acusa al Gobierno local de "aislar" la ciudad y de falta de propuestas en turismo

El PP de Santiago de Compostela ha acusado al Gobierno local de tener la ciudad "aislada". Así se ha manifestado el portavoz municipal, Borja Verea, tras las declaraciones de la alcaldesa, Goretti Sanmartín, en las que acusa de falta de respeto institucional a la Xunta por las negociaciones de la política aeroportuaria.

"Lo que no puede hacer el gobierno de Santiago es quejarse de falta de diálogo mientras se dedica a comparar permanentemente y a romper puentes con todo el mundo. La lealtad institucional no se proclama, se practica", ha asegurado Verea.

El líder del PP compostelano añadió que "el problema no es lo que dice ahora, sino lo que lleva haciendo tres años": "Goretti Sanmartín debería estar contenta, porque ya tiene exactamente el que quería: un Santiago cada vez más aislado, con menos conexiones y perdiendo oportunidades mientras otras ciudades avanzan".

Borja Verea, además, acusó al Gobierno de llevar tiempo "poniendo en tela de juicio el turismo y lanzando mensajes negativos sobre la ciudad" en respuesta a las declaraciones de Sanmartín en las que lo acusaba de "ter un problema que é a verdade".

"Temos un modelo de turismo sustentable, un modelo no que levamos traballando desde o primeiro minuto", defendía esta mañana la regidora, que acusó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de "poñer a diana sobre Santiago". Unas declaraciones a las que respondió Verea: "Lo realmente preocupante es escuchar a la alcaldesa decir que ponemos una diana sobre Santiago, cuando fue su propio gobierno el que durante meses señaló al turismo como un problema y cuestionó el modelo de la ciudad".

A este respecto, Sanmartín apelaba al diálogo: "O Partido Popular ten que decidir se se coloca á fronte ou en contra. Cómpre que deixe de lanzar desde todas as plataformas posibles mensaxes negativas que en nada axudan a consolidar un turismo sustentable, de calidade e consciente, ese turismo polo que desde o goberno de Compostela estamos a traballar, con rigor e con todo o diálogo posible".

Unas declaraciones que Verea criticó asegurando que la alcaldesa está intentando "desviar la atención con un discurso lleno de contradicciones": "Nadie entiende que quien lleva años hablando de que hay demasiado turismo, de que el visitante es un problema, venga ahora a dar lecciones de como atraer rutas aéreas. Primero señalaron al turismo como un enemigo y ahora se sorprenden de que Santiago pierda fuerza".

El portavoz municipal del PP señaló que es fundamental tener un modelo serio y competitivo en materia de turismo y acusó al BNG de llevar tres años en el Gobierno "sin una estrategia clara e improvisando constantemente".

Respecto a las palabras de Sanmartín de que el PP "tiene un problema con la verdad", Verea señaló: "Aquí no hay ningún problema con la verdad. El que hay es un gobierno que lleva tres años negando la realidad".

Así, el portavoz del PP de Santiago asegura que ellos defienden la ciudad al mismo tiempo que dicen "lo que mucha gente ya percibe", en referencia a que "está perdiendo oportunidades". Así, Verea reconoció que Santiago tiene una "posición privilegiada, pero esa ventaja no es infinita".

"El verdadero problema no está en el que hacen otras administraciones, sino en la falta de rumbo del gobierno municipal", añadió Verea, que concluyó señalando que ellos continuarán "diciendo la verdad, aunque moleste".