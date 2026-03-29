El aeropuerto de A Coruña pierde su conexión con Londres tras 21 años de vuelos a Gatwick

El aeropuerto de A Coruña se despidió este viernes de su ruta A Coruña - Londres. El Airbus A320 de Vueling despegó el pasado 27 de marzo de Alvedro, dirección Gatwick, para no volver.

Con esta operación se pone fin, al menos de forma temporal, a la conexión regular entre A Coruña y la capital británica, una ruta que durante años ha sido clave tanto para el turismo como para los viajes de negocios.

Según ha compartido en redes sociales la plataforma Vuela Más Alto, esta será la primera temporada de verano —excluyendo los años marcados por la pandemia (2020 y 2021)— en la que Alvedro no contará con vuelos regulares a ningún aeropuerto londinense desde 2005.

Se trata de un cambio significativo en la conectividad internacional del aeropuerto coruñés, que pierde así uno de sus enlaces más demandados.

Alvedro se despide de sus vuelos regulares a Londres con este último despegue del A320 de @Vueling rumbo Gatwick. Será la primera temporada de verano (exceptuando 2020/2021 por COVID) que LCG no tenga vuelos regulares con ningún aeropuerto londinenses desde el año 2.005. pic.twitter.com/eb6PH3F55l — Aeropuerto A Coruña (@aeropuerto_LCG) March 27, 2026

Heathrow, solo de forma puntual por el cierre de Santiago

Sin embargo, habrá una excepción puntual. Debido al cierre temporal del Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro por obras en su pista entre el 23 de abril y el 27 de mayo, A Coruña asumirá parte del tráfico.

Durante ese periodo, la ciudad contará con 7 frecuencias semanales con el Aeropuerto de Londres-Heathrow, una conexión extraordinaria que, sin embargo, no tendrá continuidad una vez finalicen las obras.

Refuerzo temporal de rutas nacionales e internacionales

A pesar de la pérdida de Londres como destino regular, Alvedro sí verá reforzada su operativa con varias rutas adicionales durante estas semanas. Entre las conexiones programadas destacan:

Gran Canaria – 6 frecuencias semanales (24/04 – 30/05)

Londres Heathrow – 7 frecuencias semanales (23/04 – 27/05) (temporal)

Málaga – 7 frecuencias semanales (20/04 – 26/05)

Mallorca – 8 frecuencias semanales (23/04 – 30/05)

París – 7 frecuencias semanales (23/04 – 28/05)

Sevilla – 6 frecuencias semanales (23/04 – 29/05)

Estas rutas, facilitadas por la plataforma Vuela Más Alto, buscan absorber parte de la demanda estacional y compensar, en cierta medida, la reducción de conexiones internacionales directas.