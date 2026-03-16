Uno de los trasatlánticos más grandes del mundo hace escala en el puerto de A Coruña: así es el Iona

El puerto de A Coruña recibió este lunes 16 de marzo la visita del imponente crucero Iona, que atracó en el muelle de Trasatlánticos con más de 6.000 pasajeros a bordo. Desde primera hora de la mañana, la llegada del buque volvió a llenar de movimiento el centro de la ciudad, con turistas recorriendo la zona de la Marina.

El Iona, perteneciente a la compañía británica P&O Cruises, es uno de los barcos más grandes que navegan actualmente por Europa. El buque cuenta con 344 metros de eslora y 54 de manga, desplaza alrededor de 184.000 toneladas y dispone de 17 cubiertas.

Además, tiene capacidad para más de 5.000 pasajeros, a los que se suma la tripulación, lo que convierte cada una de sus escalas en un importante impulso para el comercio, la hostelería y la actividad turística de la ciudad.

El crucero está impulsado por gas natural licuado (GNL), un combustible más limpio que los utilizados tradicionalmente por este tipo de embarcaciones, y forma parte de la nueva generación de grandes buques diseñados para reducir emisiones.ç

Cerca de 790.000 pasajeros en 2025

La Xunta ha puesto en valor el crecimiento del turismo de cruceros en la comunidad, que continúa consolidándose tras la pandemia y generando un impacto cada vez mayor en las ciudades portuarias gallegas. En 2025, los puertos de Galicia recibieron cerca de 790.000 pasajeros de cruceros, lo que supone un 25% más que el año anterior y representa el 5,6% del total de cruceristas en España.

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, visitó este lunes la oficina de atención al crucerista de la empresa gallega Miramar Cruises en el puerto de A Coruña, acompañado por la delegada territorial de la Xunta en la provincia, Belén do Campo. Durante la visita, Merelles destacó el buen momento que vive esta modalidad turística, que ha experimentado un crecimiento constante desde 2022.

Antes de 2020, Galicia concentraba alrededor del 3% del tráfico de cruceros en España. Sin embargo, esta cifra ha ido aumentando en los últimos años hasta alcanzar el 4,9% en 2024 y el 5,6% en 2025. La actividad se concentra principalmente en los puertos de A Coruña y Vigo, que reúnen el 59% y el 39% del total de pasajeros, respectivamente.

El responsable de Turismo de Galicia subrayó también el impacto económico del sector en las ciudades portuarias. El gasto medio de los turistas internacionales alcanza los 124,12 euros, una cifra significativamente superior al gasto medio general, situado en 86,25 euros. Además, el turismo de cruceros contribuye a desestacionalizar la demanda, al atraer visitantes durante diferentes épocas del año.

Las ventajas de Galicia como escala para grandes barcos

Coincidiendo con la visita institucional, el puerto de A Coruña recibió al crucero Iona, de la compañía británica P&O Cruises, con más de 6.000 pasajeros a bordo. Merelles destacó las ventajas de Galicia como escala para grandes barcos gracias a su posición estratégica en las rutas marítimas internacionales, sus infraestructuras portuarias de primer nivel y su oferta turística, especialmente la enogastronomía.

El director de Turismo también puso en valor el papel de Miramar Cruises, empresa gallega fundada en 2012 que se ha consolidado como una referencia en el mercado español de cruceros online, lo que demuestra el potencial económico que genera este sector en Galicia.

En el caso del puerto de A Coruña, 2025 marcó un récord histórico con 184 escalas de cruceros y 465.199 pasajeros, un 14% más que el año anterior, con un impacto económico estimado de 40 millones de euros. Para 2026, están previstas 180 escalas y se espera superar los 460.000 visitantes.