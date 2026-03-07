Once empresas turísticas se incorporan al sello de calidad de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas

Un total de once empresas turísticas del entorno de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo han obtenido el distintivo de calidad del territorio tras superar el proceso de formación y evaluación que exige este programa.

La entrega de diplomas se celebró este viernes en A Coruña durante la feria Biocultura.

El acto estuvo presidido por el responsable de la Reserva, José Antonio Santiso, y por el vicepresidente de la Deputación da Coruña, Xosé Regueira. También participó el gerente de la entidad, Diego López.

Las empresas que se suman al distintivo pertenecen a distintos municipios del territorio. En Arteixo recibieron la certificación Área Pernocta Punta do Petón y Un Mar de Cores; en Paderne el Hotel y Restaurante Bemar do Camiño; en Oza-Cesuras Casa Grande do Soxal y Mel das miñas colmenas; en Sobrado Casa Rural Horta de Arriba; en Sada El galeón de la ría; y en Oleiros el Noa Boutique Hotel. También se incorporan tres negocios con sede en Cambre: Paadín Eventos, Terra Food Solutions y Viveiro A Revolta.

La obtención de este reconocimiento forma parte de un programa formativo que la Reserva desarrolla cada año para empresas de los 17 municipios que integran el territorio.

El proceso incluye sesiones teóricas, asesoramiento técnico y la adaptación de los procedimientos internos de los negocios para cumplir con los criterios de sostenibilidad y calidad turística.

Las compañías que superan esta evaluación obtienen además una triple certificación, ya que al sello propio de la Reserva se suman los distintivos del SICTED y del Club de Ecoturismo de España.

Con las nuevas incorporaciones, el distintivo de calidad de Mariñas Coruñesas supera ya las 100 empresas adheridas, entre alojamientos, restaurantes, productores, guías turísticos y empresas de servicios vinculadas al sector.