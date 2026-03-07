Luz Pardo se incorpora a la directiva de la Asociación de Profesionales de Turismo de la Costa da Morte

La directiva de la Asociación de Profesionales de Turismo de la Costa da Morte (APTCM) celebró esta tarde una reunión en la que Luz Pardo, CEO del Grupo Gestán y fundadora de Cafés Lúa y Espazo Nature, se incorporó como tesorera, reemplazando a Guillermo Iglesias, de Asteria Beach, quien había ocupado el cargo hasta ahora.

Durante el encuentro, la nueva tesorera recibió toda la información sobre la asociación y se avanzó en la organización de la asamblea anual, que se celebrará en Vimianzo el próximo miércoles 15 de abril, a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 17:30 en segunda.

Asimismo, se abordó el estudio de los estatutos de CMAT, que se prevé modificar en la próxima asamblea general del ente gestor del geodestino.

La directiva destacó la importancia de la colaboración público-privada, considerada parte del ADN y la identidad de la Costa da Morte, modelo que ha recibido reconocimiento tanto de las administraciones autonómica como provincial.

Con la incorporación de Pardo, la directiva de la APTCM queda conformada de la siguiente manera: Pepe Formoso (Bela Fisterra, Bela Muxía y presidente), Julio Castro (Parador Costa da Morte y vicepresidente), Damián Álvarez (Gubem Event y secretario), José Ramón Fernández (Balneario Baños Vellos, vocal), Rosa Sánchez (Casa de Trillo, vocal), Inés Silva (Islow Coliving, vocal) y Luz Pardo (Grupo Gestán, Cafés Lúa y Espazo Nature, tesorera).