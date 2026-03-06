El PP de A Coruña reclama ampliar la terminal de Alvedro en 5.000 metros cuadrados

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo, reclamó este viernes que el futuro DORA 2027-2031 incluya la ampliación de la terminal del aeropuerto de Alvedro en al menos 5.000 metros cuadrados, tal y como contempla el Plan Director aprobado en 2022.

Según explicó Lorenzo, el documento recientemente aprobado por AENA no recoge esa ampliación, que supondría una inversión estimada de 32,2 millones de euros.

"A día de hoy no se ha ampliado ni un solo metro de la terminal y el DORA III tampoco incorpora esta actuación", señaló.

El portavoz popular criticó además que el Gobierno municipal celebrase recientemente una ampliación de 800 metros cuadrados en la zona de embarque, que permitiría pasar de 1.200 a 2.000 metros.

A su juicio, esa cifra representa menos del 20% de la ampliación prevista en el Plan Director, por lo que considera insuficiente la actuación anunciada.

Lorenzo también señaló que AENA asegura que el documento aprobado no se ha modificado, y que la ampliación mencionada ya estaba contemplada previamente, por lo que no respondería a gestiones recientes del Ayuntamiento.

El dirigente popular comparó además la superficie actual de Alvedro con la de otros aeropuertos gallegos. La terminal coruñesa cuenta con 7.760 metros cuadrados y alrededor de 1,3 millones de pasajeros, mientras que Peinador dispone de 26.000 metros cuadrados para 1,1 millones de viajeros y Lavacolla alcanza los 74.230 metros cuadrados con 3,3 millones de usuarios.

"La diferencia es muy notable", aseguró.

Para el portavoz del PP, la ampliación prevista en el Plan Director permitiría corregir parcialmente esta situación, aunque incluso con esos 5.000 metros adicionales Alvedro seguiría siendo el aeropuerto más pequeño de Galicia. Por ello, el grupo municipal anunció que volverá a reclamar esta inversión en el próximo pleno.

Además, Lorenzo mostró su preocupación por la continuidad de varias rutas aéreas desde Alvedro, cuyos contratos finalizan entre marzo y abril, entre ellas las conexiones con Londres, Málaga, Valencia y Gran Canaria.

En este sentido, pidió al Gobierno local que garantice la continuidad del enlace con la capital británica y trabaje para recuperar la conexión con Heathrow, al considerar que perder ese vuelo supondría "un duro golpe para la ciudad".