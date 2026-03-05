Culleredo (A Coruña) asegura que la ampliación de la terminal de Alvedro se hará en suelo de Aena

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, ha valorado el anuncio de la próxima licitación de las obras de ampliación de la terminal del aeropuerto de Alvedro, una actuación que, según recordó, ya estaba prevista en el plan director de la infraestructura y en las previsiones presupuestarias.

El regidor explicó que el Concello trasladó en su momento al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a Aena la necesidad de aclarar si la ampliación se desarrollaría en terrenos ya existentes del aeropuerto o si implicaría procesos de expropiación que pudieran afectar a vecinos del entorno.

Según indicó, ambas instituciones confirmaron que cualquier actuación que pudiera suponer afecciones directas a residentes sería previamente comunicada al Concello de Culleredo.

Rioboo subrayó que, tal y como ya había avanzado anteriormente, la ampliación de la terminal se llevará a cabo en terrenos que ya son propiedad de Aena, lo que, a su juicio, aporta tranquilidad a los residentes de las zonas próximas al aeropuerto.

Asimismo, destacó que la actuación permitirá mejorar la operatividad de Alvedro y agilizar el funcionamiento de la terminal, evitando situaciones de saturación tanto en el interior del edificio como en el entorno aeroportuario en momentos de mayor afluencia.

El Concello de Culleredo aseguró que seguirá atento a la evolución del proyecto para garantizar que cualquier actuación vinculada al aeropuerto se realice con información y coordinación institucional, dada la relevancia de esta infraestructura para el municipio y para el conjunto del área metropolitana.