A Coruña tendrá un hotel de 143 habitaciones de la cadena B&B Hotels en Breogán Park

La oferta hotelera va a crecer en A Coruña de la mano de Breogán Park, el parque comercial que se construye en el polígono empresarial de Agrela. En la segunda planta del recinto se ubicará un establecimiento de 143 habitaciones gestionado por B&B Hotels.

Esta cadena francesa de hoteles, fundada en Brest en 1990, cuenta con 940 hoteles en 19 países de Europa y América, y está especializada en el segmento low-middle scale (escala media-baja).

A Coruña, con la apertura de un próximo alojamiento, es su nuevo objetivo en España, donde tiene 64 establecimientos. Tres están en Galicia, en A Coruña, Vigo y Santiago.

"Calidad, diseño funcional y ubicaciones estratégicas". Son características que publicita el grupo hotelero, que "mantiene un sólido ritmo de crecimiento tanto orgánico como mediante nuevas aperturas y reposicionamientos".

El nuevo hotel, además de alojar a turistas, se presenta como un servicio directo para las necesidades empresariales del polígono de Agrela, uno de los principales polos económicos de A Coruña y Galicia, donde se concentran compañías de diversos sectores, como industria, logística, distribución, servicios y tecnología.

"Demanda corporativa y dinamismo urbano"

"La ubicación del hotel en Breogán Park permitirá dar respuesta a esta demanda con una oferta moderna, funcional y competitiva", destacan los impulsores del parque comercial de usos mixtos.

"La colaboración con Breogán Park responde a nuestra apuesta por proyectos sólidos, con una visión a largo plazo y una clara integración en su entorno. La ubicación en Agrela nos permite posicionarnos en uno de los principales polos empresariales de Galicia, combinando demanda corporativa y dinamismo urbano", comenta Jorge Zelada, jefe de desarrollo empresarial de B&B HOTELS en España y Portugal.

"La llegada de B&B Hotels marca un hito en la evolución de Breogán Park", considera el propietario del parque comercial y CEO de Pelayo Capital, Íñigo Veiga. "La incorporación de la actividad hotelera amplía la propuesta de valor del parque, incrementa su capacidad de atracción y genera nuevas sinergias con el resto de operadores".

Otro hotel de cuatro estrellas

La fecha de apertura del parque comercial en obras aún se desconoce. La última previsión de Pelayo Capital, promotores del proyecto, apuntaba a comienzos de 2027. Trámites administrativos y asuntos relacionados con la concesión de licencias retrasaron en su momento la puesta en marcha de los trabajos.

Tampoco se conoce cuándo comenzaría a operar el hotel de la cadena francesa, que no sería el único recinto hotelero en el parque. El plan global de Breogán Park comprende la puesta en servicio de un hotel de cuatro estrellas "para el que ya existen varias propuestas en negociación", indican los promotores.

Imagen de una habitación del B&B Hotel próximo al aeropuerto de A Coruña.

El mix comercial de la nueva superficie, "con un uso diferencial y alineado con las nuevas demandas sociales", está enfocado en compras, ocio, deporte, logística, coworking y servicios, ahora también alojamiento. Algunos operadores ya anunciados son Alcampo, Cines Yelmo, Sould Park, Metropolitan, Homebox, Regus y Action.

La implantación de dos hoteles en el lugar supondrá además un incremento de la oferta hotelera en el conjunto de la ciudad, donde en los últimos años solo han abierto dos en el centro urbano, de las cadenas Hilton y Alda.

Las futuras habitaciones darían alojamiento al previsto aumento de viajeros con motivo del Mundial de Fútbol de 2030, siempre que A Coruña reciba la confirmación definitiva como una de las sedes del torneo.