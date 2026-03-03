Casi la mitad de las viviendas turísticas de Galicia no pueden anunciarse en plataformas

El Registro Único de Arrendamientos turísticos y temporales del Estado aún espera por la solicitud del número de registro obligatorio (NRUA) de más de 12.700 viviendas de uso turístico (VUT) o apartamentos turísticos en Galicia. Sin este requisito, estos alojamientos no podrán anunciarse en plataformas de reserva como Airbnb y Booking.

La cifra de incumplidores tras el fin del plazo, ayer 2 de marzo, representa casi la mitad de las viviendas o apartamentos de este tipo que hay inscritas en el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT) de la Xunta, un total de 28.037 a fecha actualizada de 1 de marzo.

El resto de alojamientos sí ha pedido el código de registro, por lo que pueden operar de acuerdo con el requisito legal establecido en julio de 2025 y publicitarse en las plataformas online. Son 16.446, de las que 15.303 son VUT o apartamentos turísticos.

Según datos facilitados por el Colegio de Registradores de la Propiedad, 5.572 viviendas turísticas de la provincia de A Coruña solicitaron el número de registro, 2.495 de Lugo, 7.686 de Pontevedra y 693 de Ourense. Hoteles, pensiones y campings están libres de cumplir esta obligación.

Que haya más de 12.700 alojamientos aún sin código -unos porque no lo han pedido, otros porque alguna normativa les impide funcionar, como puede ocurrir en A Coruña- no significa que tengan que poner fin a su actividad. Lo que no pueden hacer es anunciarse en Booking, Airbnb u otros canales similares.

Control de los alquileres

La obligatoriedad del número de registro conlleva también la presentación de un depósito de arrendamientos, un documento anual que ha de recoger las entradas, salidas e inquilinos en reservas realizadas en las plataformas mencionadas.

El objeto de esta medida es "comprobar que no exista discrepancia entre la finalidad asignada y la información que se nos da", explica el decano del Colegio de Registradores de la Propiedad de Galicia, Sebastián Camacho.

La "avalancha" de estas solicitudes "ha sido muy grande", añade Camacho, que señala que a nivel nacional se han tramitado más de 280.000 depósitos durante el mes de febrero. Los registradores han llevado adelante un trabajo importante, y la respuesta de los propietarios, señala Camacho, ha sido positiva y "comprometida".

Todos los propietarios que tenían número asignado "han recibido la notificación" por parte de los Registradores de la Propiedad para instarles a hacer este trámite, cuyo límite era el 2 de marzo. Camacho señala que ayer se publicó una ampliación extraordinaria del plazo para los "incumplidores", que tendrán siete días hábiles más para presentar la documentación.

En el caso de que no se presente, su número quedará suspendido y no podrá anunciarse la vivienda en plataformas online. Si carecen de código, pueden iniciar el camino de cero, lo que implicará tener que hacer el depósito de arrendamientos en el próximo ejercicio.