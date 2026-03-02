Los pisos turísticos de Galicia, obligados desde hoy a tener código para anunciarse en plataformas

Las viviendas de uso turístico (VUT) de toda España han tenido de plazo hasta hoy lunes, 2 de marzo, para solicitar un código de registro con el que poder publicitarse en las plataformas de reserva de alojamientos como Booking o Airbnb. Quienes no lo hayan pedido tendrán que anunciarse a través de otros canales.

Este código registral único, conocido también como NRUA, es obligatorio en el país desde que a mediados de 2025 se implantó el Registro Único de Arrendamientos turísticos y temporales, con el que el Estado pretende regular y controlar los alquileres de corta duración que han aparecido en los últimos años, una gran parte de ellos en Galicia.

Los propietarios de VUT gallegos con este código que pueden operar legalmente de acuerdo con la normativa de su territorio (en A Coruña existe una ordenanza municipal de pisos turísticos) han de presentar además un depósito de arrendamientos. Este documento recoge toda la actividad generada por la VUT siempre que se haya canalizado a través de plataformas como las mencionadas.

Este es otro requisito que a partir de ahora tendrá que tramitarse todos los años y cuesta 32 euros. Aquellos dueños que no presenten el depósito de arrendamientos y ya cuenten con su NRUA, lo perderían por no haber completado la documentación obligatoria, indican fuentes del sector.

Ante la imposición de este código, es probable que todas las VUT habilitadas para funcionar de acuerdo con la ley tengan ya su código de registro, si mantienen el interés en seguir operando su piso con el mismo fin. De lo contrario, tendrían que recurrir a otros medios para publicitarse, como agencias inmobiliarias u otros portales y páginas web, entre los que podrían figurar viviendas que no especifican la modalidad de alojamiento.

Otra publicidad sin cierre

El que una VUT de A Coruña, por ejemplo, no disponga de NRUA no supone su cierre, ya que puede cumplir las condiciones normativas para operar, pero no podrá aparecer anunciada en Airbnb o Booking.

Hace un año y medio, cuando se impuso a las VUT que figurasen en el Registro Único estatal, las cerca de 25.000 que aparecían en el Rexistro de Empresas de Actividades Turísticas (REAT) de la Xunta no contaban con el código registral, que han tenido que solicitar hasta el final del plazo, hoy.

La regulación de viviendas de uso turístico en A Coruña, en vigor desde mediados del año pasado, ha sido recurrida en los juzgados por la asociación que agrupa a los propietarios en Galicia, Aviturga.

Con la aplicación de la ordenanza municipal, las únicas VUT que pueden tener actividad en la ciudad son las ubicadas en plantas bajas o primeras plantas siempre que debajo no tengan otra similar, así como aquellas situadas en edificios dedicados de manera específica al alquiler vacacional.