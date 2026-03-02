Pasajeros facturan equipaje en el aeropuerto de Alvedro.

La alcaldesa de A Coruña defiende la ampliación del aeropuerto de Alvedro: "Lo necesita"

Inés Rey subraya la necesidad de reforzar las instalaciones ante la llegada de vuelos por el cierre temporal de Santiago

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, reiteró este lunes que Alvedro necesita una ampliación para garantizar su capacidad y adaptarse al crecimiento del tráfico aéreo en Galicia.

Según explicó, el cierre temporal del aeropuerto de Santiago por obras pone de manifiesto que la infraestructura coruñesa deberá asumir más vuelos y pasajeros en el futuro.

"Hemos tenido reuniones con AENA, y tendremos alguna más. También ahora vamos a recibir los vuelos de Santiago, por el cierre del aeropuerto por las obras, por lo que creemos que Alvedro lo necesita y así lo demandaremos", señaló Rey, insistiendo en que la ampliación no solo responderá a la coyuntura actual, sino a la demanda creciente de la ciudad y la comarca.

La regidora destacó que este proyecto es fundamental para la conectividad de A Coruña, la economía local y la competitividad de Galicia, y avanzó que el Ayuntamiento seguirá colaborando con AENA y otras administraciones para que la planificación de la ampliación avance de manera coordinada.