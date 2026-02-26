Incertidumbre en A Coruña ante Semana Santa: "Las reservas hoteleras van más lentas que otros años"

La Semana Santa 2026 comenzará el domingo 29 de marzo y se prolongará hasta el domingo 5 de abril, con el Jueves Santo (día 2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril) como jornadas centrales. Tras unos meses condicionados por temporales y condiciones meteorológicas adversas, el sector hotelero coruñés mira a la Semana Santa como el punto de inflexión que podría reactivar la actividad.

Los hosteleros y hoteleros esperan que la mejora del tiempo anime las reservas y permita recuperar el pulso tras un arranque de año complicado.

Agustín Collazos, director del NH Collection Finisterre y presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), reconoce que, por el momento, el ritmo de reservas es más lento de lo habitual. "El nivel de ocupación, a día de hoy, es menor. Las peticiones de reservas son más lentas que otros años a día de hoy, pero tiene una razón bastante lógica", explica. Collazos atribuye esta situación a la inestabilidad meteorológica de los últimos meses.

"Dadas las condiciones climatológicas que hemos tenido este invierno, la gente puede estar esperando al último momento para decidir dónde pasar la Semana Santa. Mucha gente todavía ni se lo ha planteado, después de los temporales", añade.

A pesar de este arranque más lento, el sector no da por perdida la campaña. De hecho, A Coruña es tradicionalmente un destino de reservas de última hora en Semana Santa, a diferencia de otras ciudades donde el componente religioso impulsa una planificación mucho más anticipada.

En este sentido, Collazos recuerda que el comportamiento habitual del visitante que elige la ciudad herculina es distinto al del turista que busca procesiones multitudinarias en el sur de España. “Las reservas anticipadas suelen ir más al sur, intentando asegurar el tiempo. Nosotros solemos registrar un mayor volumen de último minuto”, señala.

Menor volumen de reservas

Sin embargo, este año el volumen actual de reservas es inferior al registrado en las mismas fechas en ejercicios anteriores. La sucesión de borrascas y temporales durante el primer trimestre ha condicionado la movilidad y también la planificación de escapadas, lo que ha provocado una actitud más prudente por parte del viajero.

El sector confía en que, a medida que se acerquen las fechas clave y mejoren las previsiones meteorológicas, se active la demanda. “En cuanto se empiecen a dar previsiones más favorables para Semana Santa, empezaremos a notar esa mejoría”, apunta el presidente de Hospeco.

Precios en línea con 2025

En cuanto a los precios, la estrategia es de contención. Las tarifas se mantienen en niveles muy similares a los del año pasado y, por el momento, no se han aplicado incrementos significativos. El objetivo es favorecer la competitividad del destino en un contexto en el que el inicio de año no ha sido especialmente positivo.

Además, el perfil del visitante que recibe la ciudad en estas fechas busca una experiencia diferente: gastronomía, paisaje, tranquilidad y un ambiente menos masificado que otros enclaves tradicionales de Semana Santa.

El sector hotelero afronta así las próximas semanas pendiente del cielo y de la evolución de las reservas, con la esperanza de que la campaña suponga el impulso necesario para equilibrar un primer trimestre marcado por la incertidumbre meteorológica.

Alojarse en A Coruña en Semana Santa

Una búsqueda realizada en una de las principales plataformas de reserva hotelera refleja que, a día de hoy, los precios en A Coruña se mantienen en línea con los del pasado año, aunque con diferencias notables según categoría y ubicación.

Para una estancia completa de domingo 29 de marzo a domingo 5 de abril, en habitación doble para dos personas, las tarifas oscilan entre los 595 euros y los 1.193 euros sin desayuno en algunos de los principales establecimientos de la ciudad.

El Hotel Avenida, situado en la ronda de Outeiro, ofrece la semana completa por 595 euros sin desayuno y 768 euros con desayuno incluido. En el caso del Hotel Zenit Coruña, en la calle Comandante Fontanes, el precio asciende a 870 euros sin desayuno y 1.094 euros con desayuno.

El NH Collection A Coruña Finisterre, ubicado en el Paseo del Parrote, alcanza los 1.130 euros sin desayuno y 1.337 euros con el desayuno. Por su parte, el Meliá María Pita, en la avenida Pedro Barrié de la Maza, sitúa la estancia semanal en 1.193 euros sin desayuno y 1.482 euros con desayuno incluido.

Si se acota la búsqueda a los días centrales de la Semana Santa -de Jueves Santo (2 de abril) a domingo 5 de abril-, los precios para esas tres noches se mueven en una horquilla que va desde los 362 euros hasta los 645 euros sin desayuno, dependiendo del hotel.

En ese tramo clave, el Hotel Avenida ofrece la estancia por 362 euros sin desayuno (441 con desayuno); el Zenit Coruña por 478 euros sin desayuno (574 con desayuno); el NH Collection Finisterre por 566 euros sin desayuno (703 con desayuno); y el Meliá María Pita por 645 euros sin desayuno (769 con desayuno).

Las tarifas, sujetas a disponibilidad y posibles variaciones en función de la demanda, reflejan una oferta diversa en precios y categorías en plena cuenta atrás para una Semana Santa que el sector espera que reactive definitivamente la ocupación.