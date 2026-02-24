Las noches de hotel pasadas en A Coruña por extranjeros crecen más que las de viajeros nacionales

La actividad turística de un lugar puede medirse con más de un dato: la ocupación de los hoteles, el número de visitantes, las pernoctaciones en alojamientos hoteleros. Esta unidad de medida ofrece un válido marco comparativo entre temporadas y años completos. A Coruña celebró en 2025 el aumento de noches que sus viajeros pasaron en la ciudad, mayor por parte de los extranjeros que de los visitantes nacionales.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este martes los últimos datos de la coyuntura turística hotelera, que recoge todo el año pasado y el primer mes de 2026. En el punto turístico de A Coruña se registraron 1,1 millones de pernoctaciones. Las de viajeros españoles, 831.113, son un 12,7% más que las registradas en 2024; las de no residentes en España, 268.046, suponen un 18,9% más que el año anterior.

Esta evolución refleja por un lado el aumento cada vez mayor del atractivo de la ciudad para el visitante extranjero, que no siempre viaja por razones turísticas sino por motivos profesionales. Es el caso de los participantes en congresos o eventos procedentes de otros países que pasan varias noches en hoteles de A Coruña.

El INE también registra otro aumento superior de viajeros extranjeros sobre los nacionales a lo largo de 2025: los primeros crecieron un 18,5%, hasta rozar los 125.000; los segundos, un 11,7% más respecto al año anterior, superaron los 422.000.

La metodología utilizada por el INE incluye los datos proporcionados por establecimientos hoteleros, considerados como "toda unidad productora de servicios de alojamiento hotelero (hotel, hotel apartamento o apartahotel, motel, hostal, pensión, fonda, casa de huéspedes), situada en un mismo emplazamiento geográfico", lo que excluye otro tipo de alojamientos como las viviendas de uso turístico. Aunque ahora parte de ellas están restringidas por regulación municipal, son un elemento turístico más que usan viajeros nacionales y extranjeros para pasar días o semanas en la ciudad.

El año 2026 ha arrancado con la misma dinámica que el conjunto de 2025, de acuerdo con los últimos datos del INE. En enero se registraron 14.000 pernoctaciones más (un total de 69.790) que el mismo mes de un año antes y casi 5.000 viajeros más llegaron a la ciudad.

Galicia: todo 2025 y enero

La coyuntura turística hotelera del INE contiene datos por comunidades autónomas y provincias. Galicia acabó 2025 con un aumento general de pernoctaciones sumando las de turistas nacionales y extranjeros. Se registraron un total de 13.585.948 entre hoteles, campings, apartamentos turísticos, alojamientos de turismo rural y albergues, un 2,48% más que en todo 2024 con 13.255.884.

Mientras que los hoteles, apartamentos turísticos y campings atrajeron a más turistas que un año antes, los libros de registro de albergues y complejos de turismo rural tuvieron un menor número de pernoctaciones.

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Galicia bajaron un 0,3% en enero en comparación con el mismo mes de 2025, hasta 314.550, repartidas entre 243.870 residentes en España y 70.680 extranjeros.

En comparación con el conjunto estatal, las pernoctaciones en establecimientos nacionales aumentaron un 3,4% el primer mes del año, superando los 17,3 millones. Este repunte de la actividad turística se ha visto acompañado por una mejora en la rentabilidad del sector, que ha elevado su facturación media hasta los 116 euros por habitación ocupada, indica el INE.