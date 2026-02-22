La dueña de un piso turístico legal de A Coruña: "Nos sentimos perseguidos, lo ponemos en venta"

Portal y edificio con la totalidad de sus viviendas de uso turístico en el centro de A Coruña. Quincemil

La regulación de las viviendas de uso turístico (VUT) es una de las medidas a las que el Gobierno de A Coruña alude cuando defiende sus acciones en materia de vivienda, como la declaración de zona tensionada para tratar de congelar el precio de los alquileres. El Concello pretende aumentar la oferta de arrendamiento con la restricción de VUT, pero el resultado de momento no es el deseado.

No solo rebaten estas medidas las agencias inmobiliarias, que señalan que los pisos dedicados a alquiler vacacional que según la nueva norma no pueden operar no se arriendan ahora de forma tradicional sino por temporada o corta duración. Propietarios de VUT también prefieren cerrar estas viviendas a cualquier uso residencial duradero o ponerlas a la venta.

Incluso aunque sus pisos turísticos sean legales. Es el caso de una vecina de A Coruña que, "harta y desencantada" con los requisitos y la tramitación burocrática que afecta a su propiedad, ha decidido vender, no alquilar, una vivienda que está legalmente autorizada a funcionar como VUT.

El Concello ha iniciado estos días una campaña de inspección de este tipo de alojamientos en la que funcionarios municipales acuden puerta a puerta a comprobar las condiciones en las que opera un piso registrado en la Xunta como VUT que no se ajusta a la normativa municipal. En sus visitas constatan que algunos ya no son pisos turísticos, otros sí.

"Cansados de trabas, mejor reinvertir"

El piso de esta mujer está en el Paseo Marítimo, en la primera planta de un edificio sin más VUT, y durante tres años hospedó a turistas y visitantes. Todo correcto. Está inscrito en el Rexistro de Empresas e Aloxamentos Turísticos (REAT) de la Xunta y en el último año ha cumplido los requisitos municipales y estatales.

"Hemos sufrido una campaña de acoso y derribo. Estamos cansados de que se nos exijan registros, proyectos, licencias, gastos, de acabar una cosa y empezar otra" Propietaria de un piso de uso turístico legal que decide venderlo

"Creemos que hemos sufrido una campaña de acoso y derribo, exigiéndonos varios registros, proyectos, licencias, gastos. Cansados de trabas, de acabar una cosa y tener que empezar otra, nos sentimos perseguidos realmente, y hemos decidido reinvertir en otro sector y ponerla a la venta porque no nos compensa, a pesar del estupendo funcionamiento que tuvo la vivienda", resume su situación esta vecina que prefiere no decir su nombre.

Considera que limitar o cerrar VUT, además de perjudicar a quienes con ellas disponen de un "apoyo a la economía familiar", es una "mala decisión" para A Coruña.

Placa que identifica una vivienda de uso turístico en Galicia. Europa Press

"El problema de la vivienda es más estructural. Los pisos turísticos ofrecen un servicio alternativo que no dan los hoteles al acoger otros perfiles de clientes por unos días, una semana o por eventos deportivos y congresos. Teníamos servicio de limpieza, lavandería. Eso también es generar trabajo y riqueza", expone.

La decisión de vender en vez de alquilar su piso de forma convencional es "personal" y esta vecina espera que el recurso presentado por la asociación Aviturga contra la normativa municipal suponga una continuidad de la actividad de las VUT.

"Prevención de salud mental"

Otro propietario de A Coruña, que también opta por no identificarse, ha visto cómo viviendas de uso turístico con las que operaba en distintos edificios hasta ahora no pueden funcionar como tal, alguna con orden de cierre. Una parte sí cumple con la norma municipal, otros pisos no, y los ha derivado al alquiler de temporada.

"Estudiantes, trabajadores de ingenierías, de Repsol, Inditex, Estrella Galicia y otras empresas" que deben pasar un tiempo breve en A Coruña coinciden con el perfil de sus usuarios.

La razón por la que antepone esta modalidad de arrendamiento al tradicional, “pese a tener una rentabilidad similar y a que da más trabajo el de temporada”, es "por prevención de salud mental".

"Nos quieren prohibir la actividad con carácter retroactivo siendo solo entre el 3% y el 4% del parque de alquileres de la ciudad" Dueño de viviendas de uso turístico que las destina a alquiler de temporada

"Conozco a otros dueños que han tenido inquilinos sin pagar durante años, y los seguros por impago no duran más de dos años. Gestionar eso me parece peligroso", explica el propietario de VUT.

Turistas en la plaza María Pita de A Coruña. Quincemil

Este coruñés es crítico con la decisión municipal de impedir la continuidad de VUT existentes o limitar su implantación: "Nos están usando de cabeza de turco con poco poder de voto para generar apoyo en otra masa de votantes. No los culpo, así es el sistema electoral".

"Nos quieren prohibir la actividad con carácter retroactivo siendo solo entre el 3% y el 4% del parque de alquileres de la ciudad. El impacto en el precio que tendrían las VUT si se pasan al alquiler convencional es mínimo, unos 16 euros menos", expone.

El propietario muestra su contrariedad porque otro ayuntamiento socialista, Vigo, "respeta las viviendas turísticas existentes" aunque prevea limitar nuevas aperturas. "Ante el mismo caso el mismo partido da trato diferente a ciudadanos iguales. El PSOE no necesita al BNG para gobernar en Vigo, en A Coruña sí".