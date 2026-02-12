El aeropuerto de A Coruña cerró enero de 2026 con 98.242 pasajeros, un 4% más que en 2025

Panel de información de vuelos en el aeropuerto de Alvedro.

El Aeropuerto de A Coruña cerró el mes de enero con 98.242 pasajeros, un 4% más que el año anterior. De los viajeros de vuelos comerciales (97.668), 89.316 realizaron trayectos nacionales y 8.352 internacionales.

El aeropuerto coruñés registró en el primer mes del año 1.095 vuelos, un 0,6% menos que en 2025. La mayor parte de ellos, 736, fueron comerciales: 665 nacionales y 71 internacionales, según los datos proporcionados este jueves por Aena.

Datos nacionales

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el primer mes de 2026 con 25.830.159 pasajeros; un 3,3% más que en el mismo mes de 2025.

Los aeródromos gestionaron 221.194 movimientos de aeronaves, un 0,7% menos que en 2025; y transportaron 115.876 toneladas, un 7,1% más que en el mismo mes del año pasado.