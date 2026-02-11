El PP pide recuperar el vuelo de A Coruña con Heathrow y contratar tres controladores aéreos más

El Partido Popular de A Coruña pedirá en el Pleno del jueves que la alcaldesa, Inés Rey, garantice los vuelos de Alvedro a Londres y pedirá que se recupere la conexión con el aeropuerto de Heathrow.

Según señalan desde la formación, "hay una gran inquietud y preocupación por la posible pérdida del enlace con el aeropuerto londinense de Gatwick". Preocupaciones que achacan a declaraciones del Gobierno municipal, por lo que exigen a la regidora que "garantice la continuidad de la conexión con la capital inglesa, cuyo contrato finaliza el próximo abril, y que haga los deberes para recuperar Heathrow".

En esta línea, los populares exponen que "los coruñeses ya sufrimos con la pérdida de la conexión con el principal aeropuerto de la capital inglesa, privando a vecinos y empresarios de múltiples enlaces internacionales, por lo que quedarse sin vuelos a Londres sería un duro varapalo para la ciudad".

Por ello, en el Pleno de enero presentaron una moción, aprobada por unanimidad, en la que instaban a publicar de manera urgente el concurso de los contratos con las compañías aéreas y que de momento siguen sin licitarse.

Piden ampliar la plantilla de controladores aéreos

Dentro de esta moción, la formación también llevará la petición de que se exija a la empresa concesionaria que dote a la torre de control de, al menos, 3 controladores más fijos.

Referido a este tema, explican que el último proceso de licitación de la gestión de la torre de control se llevó a cabo en mayo de 2021 y que la concesión finaliza en este año 2026. En aquel entonces, señalan, el número de controladores aéreos que prestaban sus servicios en Alvedro era de 11, cifra que, poco tiempo después y hasta la actualidad, se ha visto reducida a 8.