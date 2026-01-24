¿Cómo explicarle a alguien que no es de Ferrol, lo que es Ferrol? El vídeo que muestra su alma y autenticidad

El Concello de Ferrol ha presentado esta semana en FITUR su campaña 'Toque Ferrol', en la que también están presentes los principales atractivos de la urbe: a Semana Santa, la Fiesta de las Pepitas o las Meninas de Canido

¿Cómo explicarle a alguien que no es de Ferrol lo que es Ferrol? El Concello lo tiene claro. Son sus playas. La sal de la vida. Estas son solo algunas de las frases que aparecen en el video de la campaña turística Toque Ferrol, presentada esta semana en FITUR

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha sido el encargado de dar a conocer esta propuesta con la que buscan dar a conocer la autenticidad de la ciudad y en la que presumen de “carácter atlántico".

La pieza audiovisual se inspira en el Toque Ferrol y avanza la historia, que se conocerá al completo próximamente, de dos artistas que juntan sus historias mientras se suceden imágenes dinámicas de la ciudad, tanto del entorno urbano como rural.

El 'Toque Ferrol' es, según Rey Varela, "la autenticidad, la fuerza y el orgullo que no se explica. Se vive. Poseemos una fuerza identitaria, emocional y patrimonial indudable. Un carácter que más que presumir, lo que hace es demostrar. Eso es el 'Toque Ferrol'", manifestó. "Ferrol es mar, viento y horizonte abierto, y piensa y siente con profundidad, carácter y verdad. Este año, además, celebramos los 300 años de Ferrol como ciudad mirando hacia el futuro", añadió el regidor.

El video muestra las playas de Doniños, Santa Comba, la entrada de la ría de Ferrol, el barrio de A Magdalena, el Arsenal o la puerta del dique, así como eventos multitudinarios como los conciertos de las fiestas de verano o el espectáculo de danza que se celebró en el dique del Arsenal.También incluye imágenes del hito histórico del derribo de la muralla que se está produciendo con 'Abrir Ferrol al Mar'.

Toque Ferrol también pone el foco en los principales eventos y fiestas que dan forma al calendario de la ciudad. En la presentación de Ferrol participaron el presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, Fernando Iguacel; el promotor de las Meninas de Canido, Eduardo Hermida; la presidenta de la coordinadora de rondallas de Ferrol, Elena Horjales; y el director de Equiocio, Ricardo Pérez Lama.

La Semana Santa de Ferrol sigue siendo uno de los grandes reclamos turísticos. Su espectacularidad y su historia -se remonta al siglo XVIII- explican que esté reconocida como Fiesta de Interés Turístico Internacional. El alcalde destacó la sobriedad y elegancia de las procesiones, en una Semana Santa que “no se representa, se vive”. En esa emoción que recorre cada paso, dijo, “vuelve a aparecer el Toque Ferrol: verdad, carácter y profundidad”.

“Si la Semana Santa es emoción, las Pepitas son memoria”, añadió. La Noche de las Pepitas es otra de las celebraciones más queridas y únicas de la ciudad, “una fiesta profundamente ferrolana que no existe en ningún otro lugar”. “Quien vive esa noche en las calles entiende que el Toque Ferrol también es conservar nuestras tradiciones mientras caminamos hacia el futuro”, subrayó. Desde el Concello se trabaja para que esta cita logre el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Las Meninas de Canido también centraron parte de la presentación. Este festival de arte urbano, reconocido internacionalmente, ha convertido un barrio entero en un “museo al aire libre, vivo y en constante evolución”. “En Ferrol, recordó Rey Varela, el arte se comparte y se transforma en identidad”.

Por su parte, Equiocio se presentó como un evento ecuestre de alto nivel que combina deporte, naturaleza, ocio familiar y turismo activo, uniendo el espíritu deportivo con la vida al aire libre.

Esta campaña cuenta con el respaldo del tejido asociativo de la ciudad, como ACOF, Cofer o la Asociación de Empresarios de Hostelería Ferrol y Comarca.