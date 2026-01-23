El espacio promocional de Galicia en FITUR, premiado por su diseño sostenible

Galicia Calidade es calidad. El puesto de exhibición de Galicia en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, articulado con la clave y marca país Galicia Calidade ha sido premiado como mejor stand dentro de la modalidad de Comunidades Autónomas.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, recogió este viernes el reconocimiento, del que le hizo entrega la directora de FITUR, María Valcarce.

El espacio en el que desarrollan esta semana hasta hoy más de 50 presentaciones de destino remite con su lema a la excelencia como factor definitorio de Galicia como destino turístico, así como a los valores y recursos de la comunidad en este ámbito.

"En su diseño ha primado una estética sobria y elegante, de línea sostenible, a través de la que se acoge a los visitantes y se les lleva más allá de lo visual, aproximando a la reflexión y a la conexión", destaca la Xunta.

El puesto está construido con materiales de alto rendimiento ambiental, como paneles y mobiliario de fibra elaborados a partir da reciclaje de más de 52.000 botellas de PET (hasta 75 envases por metro cuadrado), con lo que se traslada el compromiso con la sostenibilidad.