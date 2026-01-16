Santiago se presentará en Fitur 2026 como "destino idóneo" de congresos y negocios

La concelleira de Turismo, Miriam Louzao, ha avanzado este viernes en rueda de prensa la campaña que el concello de Santiago presentará este miércoles 21 de enero en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Bajo el lema Compostela é moito MICE, el concello impulsará la posición de la ciudad como destino de congresos y negocio.

"En Fitur el concello va a iniciar un trabajo, que luego continuará a lo largo del año, para mejorar el posicionamiento de Santiago en turismo MICE", ha comprometido la edila, que observa un "potencial de crecimiento" en relación a los recursos con los que cuenta.

Estos recursos se traducen en alojamiento, con un total de 5.500 plazas hoteleras en toda la ciudad, y en infraestructuras destinadas a reuniones y congresos.

Esta segunda tipología abarca desde grandes espacios para eventos; lugares de la universidad; auditorios y espacios culturales; hoteles que acogen un "gran número" de eventos, y sitios "singulares", como el Pazo de San Lourenzo.

Estos espacios, junto a otros lugares emblemáticos de la ciudad, serán protagonistas de un audiovisual que el concello proyectará en su turno de presentación, que está programado para las 17:20 horas del primero de los cinco días que dura la feria.

"Es obvio que tenemos un destino sólido y consolidado, pero que tiene potencial para crecer", ha remarcado Louzao, que incluye dentro de las posibilidades de crecimiento a mercados más próximos y de todo el mundo.

En este sentido, ha incidido en el papel de las nuevas conexiones con 'hubs' internacionales previstas desde Lavacolla.

Juego de palabras para un nuevo modelo turístico

El lema, Compostela é moito MICE, juega con la correspondencia fonética entre el acrónimo inglés "MICE" y la palabra gallega "máis", a la vez que invita a ampliar la mirada sobre Santiago como destino turístico, para que el circuito profesional trabaje con opciones que van más allá de la Catedral y la zona histórica.

"Compostela es mucho más, es una invitación a salir de los circuitos tradicionales y apostar por conocer otros recursos de los que disponemos y de muchísima calidad", señaló la responsable municipal de Turismo.