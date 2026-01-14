Miriam Louzao pide "no caer en el catastrofismo" por el descenso de pasajeros en el aeropuerto de Santiago

La concejala de Turismo de Santiago, Miriam Louzao, ha instado a "no caer en el catastrofismo" ante la pérdida de medio millón de pasajeros en el Aeropuerto de Santiago - Rosalía de Castro respecto al año pasado.

Louzao ve los más de 3 millones de pasajeros registrados como un dato "relevante" y también se ha comprometido a seguir "negociando" con las compañías para situar el aeropuerto como el "central y principal" de Galicia.

Así se ha pronunciado este miércoles en declaraciones a los medios en una rueda de prensa municipal donde la edila también ha mencionado la parte "positiva" de las "necesarias obras" que arrancaron esta madrugada y obligarán al cierre de las instalaciones aeroportuarias entre el 22 de abril y el 27 de mayo.

"Otras cuestiones, como la marcha de determinadas compañías, nos preocuparon y nos ocuparon. El resultado está ahí", ha expuesto.

De este modo, ha destacado las "cuatro nuevas conexiones internacionales y el aumento de frecuencias" que se producirá tras la reapertura del aeropuerto con vuelos directos a Marrakech, Ámsterdam, Cork y Nueva York.

Además, la concejala ha ensalzado las reuniones y negociaciones llevadas a cabo con Aena que desembocaron en la ampliación de incentivos para las aerolíneas que operan en aeropuertos con menos de 3,5 millones de pasajeros, en el que se incluye el santiagués.

Con todo, como ya ha realizado en anteriores ocasiones, ha criticado que la Xunta de Galicia no haya respondido de forma "positiva" a sus llamamientos para efectuar en Galicia una "política aeroportuaria de país".