El Aeropuerto de Santiago cerró el 2025 con un 14,3% menos de pasajeros que el año anterior

El aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro contó con un total de 3.120.759 usuarios durante el 2025, lo que se traduce en un 14,3% menos que el año anterior. De ellos, la gran mayoría, unos 3.107.587 pasajeros, usaron vuelos comerciales para realizar sus desplazamientos, realizándose 2.521.701 vuelos nacionales y 585.886 vuelos internacionales.

Un descenso que también sufrieron los propios vuelos. El aeropuerto compostelano registró 24.837 vuelos en 2025, un 7,9% menos que en 2024. Los vuelos comerciales fueron los protagonistas, con 22.376, mientras que los vuelos nacionales marcaron la cifra de 18.040. Por otro lado, el aeropuerto de la capital gallega registró 4.336 vuelos internacionales.

Datos de diciembre

En el pasado mes de diciembre se registró un 26,9% menos de pasajeros respecto a 2024, con un total de 179.886 viajeros que escogieron el aeropuerto de Santiago para realizar sus desplazamientos.

De igual modo, 1.443 vuelos operaron en la pista compostelana y su terminal de carga movió alrededor de 318 toneladas de mercancías.

Estos datos continúan marcando el descenso de pasajeros que registra la terminal compostelana. El pasado mes de noviembre se contó con un 33,1% menos de pasajeros (157.855 pasajeros en total) respecto al año anterior en ese mismo periodo. En ese mismo mes, el aeropuerto atendió 1.268 movimientos de aeronaves, un 30,9% menos que en noviembre de 2024.

Trabajos en la pista del aeropuerto de Santiago

El aeropuerto de Santiago de Compostela estará cerrado durante más de un mes, concretamente desde el 22 de abril al 27 de mayo, debido a las obras que tienen como objetivo regenerar el pavimento de la pista.

Unas obras que darán comienzo esta misma noche, en horario nocturno entre las 23:30 y las 5:30 horas de la madrugada. La obra se adjudicó, el pasado mes de julio, a las empresas Padecasa Obras y Servicios SA, Infraestructuras Conelsan SA y F. Gómez y Cía. SL por un importe de 26,6 millones de euros y con un plazo de ejecución de 15 meses.

Los principales trabajos que se llevarán a cabo incluyen la mejora del pavimento de la pista, que contará con un alcance de más de un metro de profundidad en cuatro zonas determinadas de la pista, de más de 19.000 metros cuadrados. Para ello, se usará un total de 73.000 toneladas de asfalto. Estos trabajos permitirán alargar la vida útil de la pista y adecuarla para la operativa futura.