Los hoteles de Galicia pierden turistas en octubre mientras aumenta la ocupación media estatal

Octubre no es temporada alta para el turismo en Galicia y los visitantes que se alojan en hoteles u otros establecimientos caen respecto al verano. Este año el descenso roza el 2% respecto a los turistas recibidos en la comunidad en el décimo mes del año pasado.

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros gallegos se situaron en 887.897 en octubre, lo que representa un descenso del 1,93% respecto al mismo mes de 2024. Contrasta con el alza de la media, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La estancia media fue de 1,74 días.

La ocupación cae, los precios suben. En el sector hotelero de Galicia registraron un aumento del 4,41% en variación anual, mientras que el incremento de la media fue del 4,7%. La tarifa media diaria alcanzó en la comunidad 74,99 euros, un 4,3% más, y los ingresos por habitación disponible, 41,21 euros, un 13,2% más.

Por puntos turísticos en Galicia, el INE refleja que en A Coruña aumentó este año el número de turistas que pasaron la noche en sus hoteles en octubre, más de un 17%, en comparación con Santiago de Compostela y Vigo, donde descendieron un 6,2% y un 14,2%.

Visitantes en España

En el conjunto estatal, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles superaron los 34,2 millones el pasado mes de octubre, lo que representa un aumento del 1,3% respecto al mismo mes de 2024. Además, el sector mejoró su rentabilidad, con los hoteles facturando 120,5 euros de media por habitación ocupada (ADR), un 3,9% más que el año anterior.

El ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR) se situó en 86,3 euros, experimentando una subida más acentuada del 5,4%. Por su parte, el Índice de Precios Hoteleros (IPH) subió un 4,7% en tasa anual.

El incremento del 1,3% en las pernoctaciones se debe principalmente al crecimiento del 2% en las de viajeros no residentes, mientras que las de los residentes en España mostraron un ligero descenso del 0,5%.

Andalucía, Cataluña y Comunitat Valenciana fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en octubre, con el 17,9%, 12,7% y 11,8% del total de las pernoctaciones, respectivamente.

Los no residentes se decantaron por Islas Baleares, Canarias y Cataluña, con el 26,5%, 23,1% y 17% del total.

Por zonas turísticas, la isla de Mallorca registró el mayor número de pernoctaciones, con más de 5,6 millones. Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Madrid, Barcelona y Calvià.

Los viajeros procedentes de Reino Unido y Alemania concentraron el 26,1% y el 19,2%, respectivamente, del total de pernoctaciones de no residentes en octubre, según datos del instituto estadístico español.