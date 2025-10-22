Viajes Embajador organiza en A Coruña un evento exclusivo para lunas de miel de 2026

La agencia Viajes Embajador organiza, el jueves 23 de octubre a las 20:00 horas, una cita muy especial para todas aquellas parejas que se casarán en 2026 y quieren convertir su luna de miel en un viaje irrepetible. El evento, que tendrá lugar en el elegante espacio Cantón 23, en pleno centro de A Coruña, está concebido como una velada de inspiración, asesoramiento y experiencias sensoriales ligadas al mundo del viaje.​

Este encuentro, que celebra su tercera edición consecutiva en colaboración con el grupo Montesqueiro, contará con un aforo limitado y promete ser una noche única dedicada a descubrir los destinos más soñados y las tendencias viajeras que marcarán el próximo año. Los asistentes podrán disfrutar de charlas con expertos asesores en viajes a medida, propuestas personalizadas para su luna de miel, sorteos, detalles exclusivos y un cóctel especial pensado para compartir ideas y emociones en un ambiente relajado.​

Las lunas de miel de tendencia

Con más de 30 años de experiencia en el sector, Viajes Embajador es una de las agencias de referencia en Galicia, especializada en viajes exclusivos y experiencias tailor-made para parejas que buscan una atención cercana, profesional y adaptada a cada presupuesto. Desde su sede en A Coruña, la agencia diseña itinerarios a medida por todo el mundo, cuidando cada detalle para garantizar una experiencia inolvidable. Su propuesta de “Viajes para dos” incluye desde escapadas románticas en Europa hasta destinos exóticos como Maldivas, Japón, Tanzania o la Polinesia Francesa, sin olvidar rutas culturales como Egipto “en vuelo directo desde A Coruña”, una de las grandes apuestas de la firma para 2025-2026.​​

Durante la velada, los asistentes podrán conocer de primera mano los destinos tendencia para las lunas de miel del próximo año. Asia y África emergen como regiones cada vez más populares, con combinaciones de culturas fascinantes, safaris exclusivos y experiencias inmersivas en contacto con la naturaleza. También se presentarán propuestas clásicas —como el Caribe y las Islas Maldivas— y circuitos de autor para parejas que buscan un viaje con un toque cultural y vivencial distinto.​

Uno de los atractivos de este evento será la oportunidad de formar parte del Club Embajador, una iniciativa con la que la agencia ofrece asesoramiento exclusivo, ventajas personalizadas y acceso prioritario a promociones especiales. Las parejas podrán realizar su propio “Test para Viajeros Lunamieleros”, una herramienta que permite descubrir el tipo de viaje ideal según sus gustos, estilos y expectativas de pareja.​

Viajes Embajador destaca no solo por su experiencia, sino también por su excelente reputación entre los cientos de parejas gallegas que han confiado en sus servicios en los últimos años. Testimonios de sus clientes avalan su profesionalidad, atención personalizada y la capacidad de resolver cualquier detalle, incluso contratiempos de última hora, para que el viaje de novios salga exactamente como se ha soñado.​

Para quienes aún no han reservado su plaza, Viajes Embajador mantiene abiertas las últimas inscripciones, disponibles a través del correo comercial@viajesembajador.com o del número 613 066 956. Esta velada promete ser una oportunidad única para dejarse inspirar, planificar con calma un viaje de ensueño y comenzar la aventura más romántica de todas con el mejor asesoramiento.​