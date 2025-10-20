El grupo gallego Hotusa consolida su liderazgo en España con la adquisición de nueve hoteles

Nueve hoteles de cuatro estrellas y más de 1.500 nuevas habitaciones. El grupo turístico gallego Hotusa consolida con estas adquisiciones su liderazgo en España, donde la compañía alcanza los 202 hoteles.

Eurostars Hotel Company, la cadena hotelera de Grupo Hotusa, acaba de informar de que ya ha incorporado a su porfolio ocho de estos hoteles y el noveno se incluirá a lo largo del primer trimestre de 2026. En total, la empresa tendrá 294 establecimientos en 23 países, 226 en la Península Ibérica.

Las adquisiciones responden al plan estratégico de expansión de la compañía, que apuesta por la alta penetración en todo el territorio español, donde tiene presencia en 16 de las 17 comunidades autónomas y en 38 provincias "con un producto hotelero de alta calidad en ubicaciones de primer nivel".

La suma de estos nueve hoteles representa un nuevo impulso en la trayectoria de expansión de Eurostars Hotel Company, que en el ejercicio 2025 lleva sumados 25 nuevos hoteles a su cartera, 14 en régimen de propiedad y 11 bajo arrendamiento.

Sevilla, Bilbao, Madrid, Santander... y Estados Unidos

Los nuevos hoteles de Hotusa son: Eurostars Al Andalus Palace en Sevilla (623 habitaciones), Eurostars Amara en San Sebastián (163), Eurostars Indautxu en Bilbao (184), Eurostars Puerta Madrid (194), Eurostars Rey Alfonso X en Ciudad Real (66), Eurostars Atlántida en Tenerife (144), Dorma Coliseum en Santander (92), Dorma Sardinero en Santander (89) y Juan de Austria en Valladolid (83 habitaciones), que abrirá sus puertas en marzo de 2026.

"La adquisición de estos nueve establecimientos refleja nuestra firme apuesta por el crecimiento sostenido y la consolidación del liderazgo de Eurostars Hotel Company en España. Se trata de una integración que refuerza nuestra presencia en destinos de gran valor estratégico y el compromiso con el desarrollo de la oferta turística de calidad en nuestro país", destaca el presidente de Grupo Hotusa, Amancio López.

Hotusa resalta que las nuevas adquisiciones permiten al mismo tiempo impulsar su proyección internacional en destinos clave. Estados Unidos se ha consolidado como uno de los mercados prioritarios en 2025 con la incorporación de tres hoteles: el Eurostars St. Gregory Dupont Circle Georgetown en Washington DC, el Eurostars The Boxer en Boston y el Eurostars Winter Haven en Miami Beach, los tres de cuatro estrellas.

A estas operaciones hay que sumar las nuevas aperturas en países como Italia, Letonia, Marruecos, México o República Dominicana, que refuerzan la posición de la cadena en la industria hotelera global