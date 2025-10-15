Los hoteles de A Coruña en el cambio de estación: de un verano "estable" a un otoño "incierto"

En los primeros días del otoño el verano aún descarga sus últimas fuerzas. Los hoteles dejan atrás la estación fuerte del año y se acostumbran a un periodo de trabajo menos ajetreado. En A Coruña se asume el salto de una etapa a otra con satisfacción por el pasado más reciente e incertidumbre por el futuro más inmediato.

A un verano de ocupación similar a la del año pasado, aunque con oscilaciones en la comparación, le sucede un otoño de atracción más limitada, debilitado esta vez por la reducción de congresos profesionales hasta finales de año y dependiente de las reservas de última hora.

Este es el balance y el pronóstico que hace la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco) en un momento de inquietud en el sector motivado por la implantación en la ciudad de la tasa turística, por la que el Concello carga las pernoctaciones desde finales de septiembre con entre 1 y 2,5 euros por persona y día.

En el retrovisor, el verano. "En septiembre rozamos el 80%, algo similar a 2024. Tuvimos un mes de junio malo, un repunte en julio que se acercó al 88% y un agosto inferior al anterior, por debajo del 90% que esperábamos. Fue un verano estable en el que unos meses compensaron a otros", evalúa el presidente de Hospeco, Agustín Collazo.

Por delante, el otoño. "Es difícil hacer una foto de las previsiones porque es una estación con más reservas para el último momento y más actividad corporativa. Este año es más incierto. En octubre y noviembre hay menos congresos que otros años y para comienzos de diciembre se espera una subida por algún evento", avanza Collazo sin atreverse a ofrecer cifras de ocupación prevista.

"A Coruña se ha consolidado como destino turístico. En verano atrae a gente, el resto del año es distinto. Por eso tenemos que desestacionarnos para que en otras épocas también crezca el turismo" Agustín Collazo, presidente de Hospeco

El presidente de Hospeco confirma en todo caso que la actividad turística en A Coruña "ha consolidado la ciudad como destino de turismo". "Se nota en los últimos años. Es un lugar agradable que atrae a gente en el verano. El resto del año es distinto, por eso el reto en el sector es la desestacionalización, que en otras épocas también crezca el turismo", explica.

De noviembre a marzo los hoteles sufren más. Pierden turistas pero ganan asistentes o ponentes en congresos. Este final de 2025 el sector MICE no tendrá tanto peso, avanza Collazo, algo que compensará en alguna medida "el cliente que se aloja por motivos de trabajo".

En este tramo final del año también se inaugurará la nueva exposición fotográfica de la Fundación MOP de la presidenta de Inditex, Marta Ortega, en el muelle de Batería, que durará de noviembre a mayo de 2026 y mostrará imágenes de Annie Leibovitz. En los días iniciales, a la ciudad llegan famosos y conocidos, muchos del ámbito de la moda, que en los años anteriores han escogido los principales hoteles de la ciudad.

Recurso a la tasa turística

La tasa turística aplicada desde este año por el Gobierno local encarece el precio de las estancias en los hoteles y otros alojamientos de la ciudad, como pensiones y viviendas de uso turístico. Hospeco se siente perjudicado y alegó primero contra este impuesto municipal y el día que entró en vigor, el pasado 29 de septiembre, anunció un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Con el apoyo de los hosteleros de la ciudad y de la principal consignataria de cruceros en el puerto coruñés, el recurso demanda la suspensión cautelar de la tasa turística. A la espera de conocer el dictamen judicial inicial, en Santiago, donde el sector hotelero también apeló contra el mismo recargo que aplica su Concello, el TSXG no ha admitido la paralización temporal de la tasa.

Collazo ha relatado que en los primeros días de aplicación del impuesto, los usuarios de los hoteles de la ciudad han manifestado malestar y enfado, aunque no han tenido más remedio que asumirlo.