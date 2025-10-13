El Aeropuerto de Santiago registra más de 2,5 millones de pasajeros en lo que va de año

El Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro ha cerrado los primeros nueve meses del año con un total de 2.506.204 pasajeros, un 12,2% menos que en el mismo periodo de 2024, de los cuales 2.496.969 volaron en vuelos comerciales (2.021.215 en vuelos con origen o destino nacional y 475.754 internacionales).

En cuanto a las operaciones, estos primeros nueve meses del año, el aeropuerto compostelano registró 19.884 vuelos (un 5,4% menos que en el mismo periodo de 2024), de los que 17.848 fueron vuelos comerciales (14.377 conexiones nacionales y 3.471 internacionales).

En cuanto a toneladas de mercancías, la terminal de carga compostelana ha registrado un total de 2.774 toneladas entre enero y septiembre de este año.

En lo que respecta a septiembre, el aeropuerto ha cerrado el mes con 303.244 pasajeros, un 7,3% menos que en septiembre de 2024, mientras que han operado 2.386 vuelos, un 1,4% más que el mismo mes del año pasado. La terminal de carga del aeropuerto ha movido cerca de 340 toneladas de mercancías.