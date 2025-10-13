Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro

El Aeropuerto de Santiago registra más de 2,5 millones de pasajeros en lo que va de año

La terminal cierra los primeros nueve meses del año con un 12,2% menos de pasajeros que en el mismo periodo de 2024, pero con un 1,4 % de vuelos más que el año pasado por estas fechas

El Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro ha cerrado los primeros nueve meses del año con un total de 2.506.204 pasajeros, un 12,2% menos que en el mismo periodo de 2024, de los cuales 2.496.969 volaron en vuelos comerciales (2.021.215 en vuelos con origen o destino nacional y 475.754 internacionales).

En cuanto a las operaciones, estos primeros nueve meses del año, el aeropuerto compostelano registró 19.884 vuelos (un 5,4% menos que en el mismo periodo de 2024), de los que 17.848 fueron vuelos comerciales (14.377 conexiones nacionales y 3.471 internacionales).

En cuanto a toneladas de mercancías, la terminal de carga compostelana ha registrado un total de 2.774 toneladas entre enero y septiembre de este año.

En lo que respecta a septiembre, el aeropuerto ha cerrado el mes con 303.244 pasajeros, un 7,3% menos que en septiembre de 2024, mientras que han operado 2.386 vuelos, un 1,4% más que el mismo mes del año pasado. La terminal de carga del aeropuerto ha movido cerca de 340 toneladas de mercancías.