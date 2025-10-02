El Pleno de A Coruña aprueba personarse en los recursos contra la ordenanza de viviendas turísticas
Aviturga y GLV han presentado ese recurso en fechas pasadas. La representación municipal recaerá en sus servicios jurídicos
El Pleno del Concello de A Coruña ha aprobado esta mañana el personamiento en dos procedimientos judiciales relacionados con la ordenanza que regula las viviendas de uso turístico (VUT).
La decisión permitirá al Gobierno local defender sus intereses en ambos casos.
La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) presentó un recurso contencioso-administrativo contra la ordenanza aprobada en junio, que limita la ubicación de las VUT a primeras plantas, bajos y edificios exclusivos.
Aviturga argumenta que la norma es retroactiva, invade competencias autonómicas y podría agravar la crisis de vivienda en la ciudad.
Con la aprobación del personamiento, el ayuntamiento podrá intervenir en ambos procedimientos para defender sus decisiones ante los tribunales.
La representación legal recaerá en sus servicios jurídicos.