Cancelan en Santiago y A Coruña dos conexiones aéreas con Madrid por descanso de las tripulaciones

Air Nostrum ha cancelado este lunes dos conexiones de los aeropuertos de A Coruña y Santiago de Compostela con Madrid. Fuentes de la compañía han confirmado a Europa Press que la decisión se debió a "razones operativas", en concreto al descanso de las tripulaciones.

Así, el vuelo que tenía que salir a las 6:30 horas de la terminal de Alvedro con destino a la capital madrileña fue cancelado. Tampoco salió el vuelo Madrid-Santiago que debía partir de Barajas a las 7:25 horas y, en consecuencia, quedó cancelado el vuelo que tenía que salir de Santiago a las 9:20 horas con destino a Madrid.

Fuentes de la aerolínea han explicado a Europa Press que el motivo de estas cancelaciones fueron "razones operativas", en concreto, por descanso de las tripulaciones. Los viajeros afectados fueron trasladados por carretera y acomodados en otros vuelos, han señalado las mismas fuentes.