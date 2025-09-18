Aena ampliará el parking del aeropuerto de Santiago y mejorará la seguridad del aeropuerto

Aena ha presentado la propuesta de su plan de inversiones para el próximo ciclo regulatorio DORA 2027-2031, que prevé un desembolso total de 12.888 millones de euros en toda su red de aeropuertos españoles. Entre ellas, estará la mejora del aparcamiento y la seguridad del aeropuerto de Santiago de Compostela.

De esta cifra, 9.991 millones corresponden a inversiones reguladas y el resto se destinará a actuaciones comerciales no reguladas.

El objetivo de la compañía, el mayor gestor aeroportuario del mundo por número de pasajeros y capitalización bursátil según indican en el comunicado hecho público, es garantizar que sus 46 aeropuertos y dos helipuertos sigan cumpliendo con los estándares de capacidad, seguridad, calidad y sostenibilidad medioambiental, manteniendo además su compromiso de alcanzar la neutralidad en carbono en 2030.

Dentro de este ambicioso plan, el Aeropuerto de la capital gallega recibirá más de 26,6 millones de euros, destinados a la regeneración del pavimento de la pista y a una serie de mejoras en sus instalaciones. Esta actuación ya está adjudicada.

Entre las mejoras a ejecutar figuran la modernización de procesos y calidad en la terminal, la renovación de viales y urbanización, la actualización de cubiertas y sistemas de climatización, la mejora de las plataformas de estacionamiento, la instalación de nuevos sistemas eléctricos y de comunicaciones, el refuerzo de la seguridad con vallado perimetral y la ampliación de los aparcamientos.

Estas actuaciones buscan preparar la infraestructura para responder a la demanda futura, al tiempo que elevan los estándares de confort y operatividad.

Las inversiones reguladas serán debatidas en un proceso de consultas con las compañías aéreas, tal como establece la Ley 18/2014, y también se presentarán en los Comités de Coordinación Aeroportuaria de cada región, donde participan representantes de las administraciones públicas y de los sectores económico y social.

Concluido este trámite, la propuesta de inversiones se integrará en el Documento de Ordenación y Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031 para su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros.

El BNG exige garantizar un servicio médico permanente y público en el aeropuerto de Santiago de Compostela