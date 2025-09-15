Galicia reactiva desde hoy el sector turístico con 16.666 bonos para gastar hasta Navidad

Imagen de unos viajeros en una estación de trenes. E.E. Sevilla

El bono turístico de la Xunta de Galicia podrá comenzar a utilizarse desde este lunes y estará disponible hasta el 25 de diciembre, contando con una amplia red de establecimientos adheridos en toda la comunidad.

En total, se han descargado 16.666 bonos, lo que supone una inyección económica de 2,5 millones de euros para el sector, de los cuales Turismo de Galicia financia 1 millón.

Cada persona ha podido solicitar hasta dos bonos de 150 euros, con una cofinanciación del 40 % por parte de la administración autonómica.

Actualmente, son 495 los negocios turísticos adheridos: 194 en la provincia de A Coruña, 91 en Lugo, 63 en Ourense y 147 en Pontevedra.

El plazo para que nuevos establecimientos y agencias de viajes se sumen al programa permanecerá abierto hasta el 1 de diciembre, siempre que cuenten con un centro de trabajo en Galicia y desarrollen su actividad vinculada al turismo en la comunidad.

Tras los incendios de este verano, Turismo de Galicia promoverá acciones para animar a los usuarios a gastar los bonos en municipios afectados por el fuego, con el objetivo de contribuir a la recuperación económica de estas zonas.

Además, recordará la posibilidad de nuevas adhesiones al programa hasta principios de diciembre.

Este plan, que nació en 2020, busca desestacionalizar el turismo y diversificar los destinos más allá de las temporadas altas.

Desde su puesta en marcha, se han activado más de 63.000 bonos turísticos que han movilizado 16,5 millones de euros en el sector gallego, consolidando la iniciativa como uno de los pilares de la promoción turística autonómica.