El Gobierno notifica a Galicia 2.640 pisos turísticos ilegales anunciados en plataformas digitales

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha notificado 2.640 pisos turísticos ilegales en Galicia a las plataformas digitales para que retiren los anuncios online de estos alojamientos. Se trata de pisos que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales.

De manera que, las distintas plataformas deberán proceder a la retirada de los anuncios de estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez.

España ha sido el primer país de Europa en implementar el Registro único de alojamientos temporales, en colaboración con el Colegio de Registradores, para acabar con el fraude en los alquileres turísticos. A través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda, los datos del registro se cruzan con los de las plataformas digitales, que están colaborando para identificar los anuncios sin código.

Desde que comenzó a funcionar el 1 de enero, el registro ha recibido un total de

336.497 solicitudes, de las cuales 264.998 (78,75%) corresponden a alquileres de uso turístico. De estas, 53.786 han sido revocadas (20,3%).

Si un código es revocado significa que el Colegio de Registradores ha recibido la solicitud, que dicha solicitud contenía datos incompletos o no acordes a la normativa vigente del tipo de actividad que se pretendía desarrollar y no fue subsanada en un plazo oportuno.

En Galicia, los municipios con mayor número de solicitudes de pisos turísticos revocadas son Vigo, con 227; Sanxenxo, con 196; A Coruña, con 140; Santiago de Compostela, con 128; y Pontevedra, con 111.

Analizando específicamente las capitales de provincia, A Coruña lidera con 140 solicitudes revocadas, seguida de Pontevedra con 111, Ourense con 26 y Lugo con 8. Mientras que, por provincias, Pontevedra encabeza la lista con 1.249 solicitudes revocadas, seguida de A Coruña con 992, Lugo con 339 y Ourense con 60.

A nivel nacional, Galicia se sitúa en la quinta posición en número de solicitudes revocadas, con un total de 2.640, detrás de Andalucía (16.740), Canarias (8.698), Catalunya (7.729) y la Comunitat Valenciana (7.499). Le siguen las Islas Baleares (2.373), la Comunidad de Madrid (1.531), la Región de Murcia (1.402), Cantabria (955), Castilla-La Mancha (918), Castilla y León (904), Asturias (755), Aragón (700), País Vasco (472), Navarra (230), Extremadura (181), La Rioja (136) y Ceuta y Melilla (13), sumando un total de 53.876 solicitudes revocadas en toda España.

A través del registro y la Ventanilla Única Digital, el Ministerio que dirige Isabel Rodríguez busca preservar la función social de la vivienda y combatir los pisos turísticos ilegales, que expulsan a las familias de sus barrios y desdibujan las ciudades.