El Aeropuerto de Santiago registra un 12,8% menos de pasajeros en lo que va de año respecto a 2024

El Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro ha cerrado los primeros ocho meses del año con un total de 2.202.960 pasajeros, un 12,8% menos que en el mismo periodo de 2024, de los cuales 2.194.409 volaron en vuelos comerciales (1.778.473 en vuelos a destinos nacionales y 415.936 a destinos internacionales).

En cuanto a las operaciones, estos primeros ocho meses del año, el aeropuerto compostelano ha registrado 17.498 vuelos (un 6,3% menos que en el mismo periodo de 2024), de los que 15.663 fueron vuelos comerciales (12.611 a destinos nacionales y 3.052 a destinos internacionales).

La terminal de carga compostelana ha registrado un total de 2.434 toneladas de mercancías entre enero y agosto de este año.

En lo que respecta a agosto, el aeropuerto ha cerrado el mes con 346.012 pasajeros, un 10% menos que en agosto de 2024. Mientras que se han operado 2.668 vuelos, un 1,3% menos que el mismo mes del año pasado. Por su parte, la terminal de carga del aeropuerto ha movido más de 262 toneladas.