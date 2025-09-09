Portugal se corona como el destino preferido por los gallegos este verano

El pasado mes de julio, unos 280.238 gallegos visitaron Portugal, lo que supone un 47,8% más que en el mismo mes de 2024, situándose el país vecino como principal destino extranjero de los residentes en Galicia, seguido de Francia, con 15.417 turistas.

De esta manera se desprende de la estadística experimental de medición del turismo a partir de teléfonos móviles que publica este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE), que recoge que Italia (9.302), Reino Unido (6.056) y Alemania (2.875) ocupan la tercera, cuarta y quinta posición.

Continúan la lista Grecia (1.919), Países Bajos (1.662), Estados Unidos (1.570), Marruecos (1.547) y Bélgica (1.360).

A nivel nacional, hasta 856.603 españoles visitaron Portugal en julio, mientras que a Francia fueron 778.128 personas y a Italia, 307.886.