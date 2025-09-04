Ryanair deja la base de Santiago: estos son los vuelos que eliminará en la capital gallega

La compañía irlandesa de bajo coste ha anunciado el cierre de su base en el Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, lo que implicará una reducción drástica de conexiones desde la capital gallega.

La noticia, muy criticada en el día de ayer por su impacto negativo para Galicia, forma parte de un plan nacional para rebajar su capacidad de vuelo -en respuesta a los aumentos de las tasas aeroportuarias de Aena- que afectará especialmente a los aeropuertos regionales.

Junto con el cierre de la compañía de su base en la capital gallega, también cancela todos los vuelos a Vigo a partir de enero de 2026 y a Tenerife Norte a partir del inicio del invierno de 2025.

Recortes anunciados para Santiago

A partir del 26 de octubre de 2026, Santiago eliminará sus rutas de Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante, Gran Canaria, Palma de Mallorca y Zaragoza.

A partir del 26 de octubre también se reducirán las frecuencias de algunos vuelos : Tenerife Sur baja de 10 a 3 vuelos a la semana, Valencia de 8 a 4, y tanto Lanzarote como Londres se quedan con dos, en lugar de los cinco que tenían hasta ahora.

: Sur baja de 10 a 3 vuelos a la semana, de 8 a 4, y tanto como se quedan con dos, en lugar de los cinco que tenían hasta ahora. Al finalizar verano se eliminarán todas las frecuencias a Bruselas, Charleroi, Dublín, Fuerteventura, Ibiza, Menorca, Memmingen. Todas ellas disponían de dos vuelos programados a la semana.

Tan solo Sevilla mantendrá los cuatro vuelos que había programados por semana. El resto se mantienen, o desaparecen.

En total, tal y como informa Europa Press, la operativa desde Santiago se reduce de manera drástica, con la pérdida de alrededor de 1,25 millones de plazas anuales y aproximadamente 9 rutas, entre nacionales e internacionales, como Bolonia, Madrid y Milán, así como reducciones en rutas a Lanzarote, Sevilla, Tenerife y Valencia.

Además, el cierre de la base implica la retirada de dos aviones y la pérdida de una inversión valorada en 200 millones de dólares para Galicia.

El consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, también anunció este miércoles que se reducirá la capacidad en otros cuatro aeropuertos regionales: Zaragoza (-45%), Santander (-38%), Asturias (-16%) y Vitoria (-2%).