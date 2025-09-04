Cruce de acusaciones entre Aena y Ryanair tras sus cierres y cancelaciones en Galicia

Este miércoles la aerolínea irlandesa Ryanair anunciaba el cierre de su base en el aeropuerto de Santiago de Compostela y la cancelación de sus vuelos a Vigo y Tenerife Norte, además de otros recortes en otros puntos de España. Lo hace, según explicó ayer, "debido a las tasas aeroportuarias excesivas y poco competitivas que aplica el operador aeroportuario monopolístico Aena".

Tras el anuncio, el CEO de la compañía, Eddie Wilson, ha acusado a Aena de monopolio y a su presidente, Maurici Lucena, de no comprender la dinámica competitiva del mercado.

Según informa Europa Press, Wilson ha afirmado este jueves que la competencia es necesaria para el crecimiento empresarial pero el gestor aeroportuario español ha preferido perjudicar el tráfico, al turismo y el empleo al mantener sus tasas elevadas.

"El monopolio de Aena, dirigido por expolíticos como el señor Lucena, no entiende que hay que competir si se quiere crecer. Prefieren subir tasas y atacar a sus principales clientes, como Ryanair, en lugar de competir con otros países europeos reduciéndolas, lo que impulsaría el crecimiento, especialmente en los aeropuertos regionales de España, que están casi al 70% vacíos", afirma el directivo, que retirará por ese motivo un millón de asientos de los aeropuertos españoles en la temporada de invierno.

Aena desmiente que vaya a haber subidas excesivas en las tasas aeroportuarias

Por su parte, el presidente de Aena, Maurici Lucena, ha asegurado este jueves que el "vacío" que deje Ryanair en algunas rutas regionales será ocupado "con el paso de los meses" por otras aerolíneas.

A modo de ejemplo Lucena cita Vigo, cuyo aeropuerto aventura que "va a mejorar" su volumen de tráfico porque otras aerolíneas sí ven el atractivo del destino.

Lucena ha desmentido las acusaciones de la aerolínea irlandesa sobre una subida excesiva de las tasas aeroportuarias, calificando su estrategia como una "táctica de alarma" para obtener subvenciones.

"El sistema aeroportuario español, que es un modelo de referencia en el mundo, no puede articularse en función de los caprichos, las mentiras y el egoísmo de una sola aerolínea", ha afirmado Lucena en declaraciones al programa La hora de La 1 de TVE recogidas por Europa Press, defendiendo la posición de Aena con el apoyo del Gobierno.

En este sentido ha recordado que la subida es de 0,68 euros por pasajero, una cantidad que considera "insignificante" en la decisión de un viajero. En contraste, ha recordado que Ryanair ha incrementado sus precios en un 21% en el último año.

Aunque Aena no puede obligar a ninguna compañía a operar en un aeropuerto, Lucena ha afirmado que sí trabajará para "persuadir, desde la racionalidad", a otras aerolíneas para que cubran las rutas que abandone Ryanair.

El presidente ha puesto en contexto las cifras, señalando que el millón de pasajeros que Ryanair asegura que recortará en aeropuertos regionales representa tan solo el 0,7% del total de las reservas para la temporada de invierno en España.

Además, ha destacado que, "en términos netos", Ryanair "va a subir el número de pasajeros y de vuelos" en el país.

"La estrategia de Ryanair la conoce todo el mundo en el sector en Europa, es una estrategia que consiste en crear alarma en la opinión pública con un único fin, que se ceda a sus peticiones y se les subvencione la actividad, bien con el dinero de los contribuyentes, bien con el dinero de empresas como Aena", afirmó añadiendo que esta misma táctica ya se ha utilizado en Alemania, Italia o Francia.

El presidente de Aena ha recalcado que España es "un país serio" y que Aena, una empresa "más grande que Ryanair" y con "mucho prestigio", no va a ceder a este tipo de presiones.

Ryanair critica que Aena difunda "afirmaciones incorrectas"

Respecto a las subidas de tasas, el CEO de Ryanair desmiente que estas no afecten al tráfico, y califica de "absurdo" que se ignore el impacto en los ciudadanos.

La aerolínea afirma que sus tarifas bajaron un 7% el año pasado, contradiciendo la versión de Lucena.

Respecto a la inversión en España, acusa a Aena de no considerar la base permanente de un avión Boeing de 100 millones de dólares como una "inversión en España".

Además, Ryanair niega que traslade sus aviones a aeropuertos donde los billetes sean más caros. En cambio, asegura que se están moviendo a países como Italia, Hungría, Suecia o Marruecos, donde se han eliminado impuestos a la aviación o bajado tasas.

"Los aeropuertos y regiones españolas están sufriendo porque el monopolio de Aena sigue subiendo las tasas", ha declarado, contraponiendo la situación de España con la de otros países de la Unión Europea que, según él, están bajando sus tarifas para estimular el crecimiento.

Wilson ha acusado a Lucena de no entender la necesidad de competir y de "atacar a sus principales clientes" en lugar de buscar el crecimiento.

El CEO de Ryanair ha emplazado a Lucena a dedicar su tiempo a bajar las "tasas no competitivas" en los aeropuertos regionales, que están "casi al 70% vacíos", en vez de "lanzar notas de prensa emocionales e inexactas".

Wilson ha reiterado la intención de Ryanair de expandir su flota con la compra de 330 nuevos aviones a Boeing y ha expresado su deseo de basar al menos 30 de ellos en España, algo que no hará mientras Aena "siga subiendo tasas y haciendo que los aeropuertos regionales españoles sean tan poco competitivos".