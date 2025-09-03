Cuenta atrás para la tasa turística en A Coruña: "Es una medida razonable que no disuade a los visitantes"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha salido al paso de las dudas sobre la próxima aplicación de la tasa turística en la ciudad, que entrará en vigor el próximo 29 de septiembre, asegurando que se trata de una medida "muy razonable" y que no afectará al flujo de visitantes.

"Estamos a disposición del sector para solventar todas las dudas. Creemos que es una buena medida, que hay que tomar ahora y no cuando la presión turística se está disparando", afirmó la regidora.

Rey subrayó que el objetivo de la tasa es cubrir parte del impacto que el turismo genera en los servicios públicos y garantizar un retorno a los esfuerzos económicos que realiza el municipio: "Desde el Concello hacemos un esfuerzo económico importantísimo para atraer festivales, y a ese esfuerzo no contribuyen más que los coruñeses; por tanto, tiene que haber un retorno a ese esfuerzo".

Ante las críticas, Rey quiso minimizar cualquier preocupación: "Quiero que alguien encuentre a un turista que no quiere venir por tener que pagar un euro. Se trata de una medida muy razonable que no disuade a nadie de viajar a la ciudad".

Apoyo a los establecimientos

En cuanto a la implementación de la tasa, Rey aclaró que aquellos negocios que, "por cuestiones de gestión", no puedan aplicarla desde el primer día, contarán con apoyo del Concello para su correcta puesta en marcha.

Detalles de la ordenanza

De acuerdo con la ordenanza que regulará el recargo turístico, A Coruña se convierte en la primera ciudad gallega en implantar esta medida. Los turistas que pernocten en la ciudad deberán abonar un recargo de entre 1 y 2,5 euros por persona y día, según el tipo y la categoría del alojamiento, que incluye hoteles, pensiones y viviendas de uso turístico.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento busca equilibrar la presión del turismo sobre la ciudad con la sostenibilidad de los servicios públicos y la promoción de eventos culturales y recreativos, asegurando un retorno directo a la ciudad.