La ocupación media en los alojamientos turísticos de Galicia en agosto de 2025 supera el 75%

La ocupación en los establecimientos de alojamiento turístico gallegos en agosto alcanzó el 75,7%. Así lo reflejan los datos registrados por el Sistema de Monitorización e Análise de Datos de Aloxamento (Simada) del Clúster de Turismo de Galicia, recogidos por Europa Press.

Este porcentaje fue mayor en algunos momentos del mes en el que superó el 80%, con picos de más del 86%. La estancia media, por otro lado, fue de cinco días y el precio medio por noche se situó en los 118 euros, aunque se alcanzaron los 130 euros.

El 76% de las personas que visitaron Galicia proceden de diferentes partes de España, con Madrid como la comunidad mayoritaria seguida de la propia Galicia, País Vasco, Castilla y León y Cataluña. Cerca de un 23% de los turistas era de otros países: Portugal, seguido de Reino Unido, Italia y Francia, son las procedencias más habituales.

Mejores cifras que en julio

Las cifras de agosto superan las registradas en julio, mes en el que el porcentaje de ocupación se situó en cerca del 64%, con picos que superaron el 86% en el puente del Apóstolo. La estancia media del mes de julio, fue medio punto más baja que en agosto, con 4,5 noches y el precio medio por noche se situó en cerca de 91 euros, con noches que superaron los 100 euros.

Más del 74% de los visitantes en julio fue de origen nacional y más de 24% nacionales. Los países de origen mayoritarios de los viajeros en julio fueron Portugal, Polonia, Reino Unido y Alemania en el caso de los visitantes de origen nacional, la cabeza está el turismo de interior, seguido del procedente de Madrid, Castilla y León, Andalucía y Cataluña.