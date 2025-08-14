Zara vuelve a presumir de raíces y enseñará al mundo los encantos de A Coruña

Zara continúa barriendo para casa y enseñará al mundo los encantos de A Coruña a través de una guía de viaje en su aplicación móvil. Se trata de un apartado llamado 'Travel Mode', que permite a los clientes comprar online y recibir sus pedidos en hoteles, así como localizar tiendas de la marca en la ciudad que estén visitando.

Además, cada una de las ciudades incluidas cuenta con descripciones de rincones poco conocidos, museos, restaurantes y hoteles, con el objetivo de animar a los seguidores de la marca a descubrirlos. Todas las recomendaciones proceden de diferentes expertos.

Por ahora, esta funcionalidad está disponible en Reino Unido —Londres y Mánchester—, Italia —Milán y Roma—, Japón —Tokio y Kioto— y Francia —París y la Costa Azul—. En España, ya se pueden consultar recomendaciones en Madrid e Ibiza, y próximamente se sumarán A Coruña y Barcelona.

Estas guías, que combinan una selección de lugares visitables con las tiendas de Zara, recuerdan a las 'City Guides' que Louis Vuitton ofrece desde 1998. La marca de lujo cuenta ya con treinta ciudades en su catálogo, con propuestas que incluyen palacios y pequeños hoteles con encanto, restaurantes gourmet y bares de barrio, mercados populares, tiendas de delicatessen y antigüedades, diseñadores, museos, tiendas de moda, monumentos imperdibles y lugares secretos.