Los turistas de A Coruña sobre la nueva tasa turística: "Es una medida razonable"

A partir del próximo mes de septiembre, los turistas que visiten A Coruña y pernocten deberán pagar una tarifa de entre 1 y 2,5 euros por persona y día. Es la nueva tasa turística que se ha aprobado en el pleno municipal del jueves y que para los cruceristas entrará en vigor el próximo año.

El objetivo de esta tasa es destinar lo recaudado a la promoción del turismo, la mejora de espacios públicos y al refuerzo de los servicios de limpieza y seguridad.

Turistas de distintos países coinciden en valorar positivamente esta medida. Erlantz y Paula son dos viajeros procedentes de Euskadi que llegaron a la ciudad este jueves, en el mismo día de aprobación de la tasa. Los dos reconocen que ante la masificación turística, "todo está tan saturado que es normal tomar este tipo de medidas".

Por eso, los dos afirman que les parece bien esta tarifa, "aunque sea algo significativo", y que no dejarían de visitar la ciudad por este motivo.

Lo mismo opinan Blanca y Jordi, procedentes de Barcelona. "Allí también nos pasa y está todo demasiado lleno, principalmente por los cruceros, así que todo lo que sea para revertir el daño que hacemos los turistas, sobre todo el ecológico, es positivo".

Ambos recuerdan que esta medida se ha tomado también en otras ciudades europeas.

"Me parece una medida razonable"

Algunas de ellas están en Gran Bretaña. De allí procede Sarah, una joven inglesa que visita A Coruña con la escala del crucero Independence of the Seas. "No me importaría pagar la tasa. En Gran Bretaña ya se hace y si es para mantener la ciudad limpia y ordenada y para acciones que repercutan en el medio ambiente, me parece una medida razonable", comenta.

Peter y Susan también llegaron por mar a la ciudad, aunque no en crucero. Procedentes de Suecia, llegaron al puerto coruñés en un velero. La pareja describe A Coruña como "muy agradable" y por eso han repetido este viaje, ya que ya habían visitado la ciudad con anterioridad.

Aunque la nueva tasa hará el viaje algo más caro, esto no les frenaría para repetir destino en futuras ocasiones.

Esta es también la segunda vez en A Coruña de Simone y Stefan, una pareja de Suiza que está de visita en la ciudad tras hacer un viaje por carretera.

"Allí también tenemos este tipo de medidas y parece que funcionan. Nos parece una buena idea. Especialmente en ciudades en las que hay muchos turistas que llegan en cruceros tiene sentido tomar esta medida", explican.