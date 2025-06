El Pleno de A Coruña aprueba, con el rechazo del PP, la tasa turística por alojarse en la ciudad

El Pleno de A Coruña ha aprobado este jueves, de forma inicial, que los visitantes que pernocten en la ciudad paguen una tasa turística de entre 1 y 2,5 euros por persona y día. El BNG, que gobierna en Santiago, donde el mes pasado se aprobó esta tasa, la apoyó en A Coruña, aunque supeditándola a que "se cumplan compromisos". El PP votó en contra.

El concejal de Facenda y portavoz municipal, José Manuel Lage, justificó la aplicación de la tasa como una medida de un "nuevo modelo fiscal justo y sostenible". "Se trata de implementar una norma que ya existe en otras ciudades. Con la tasa financiaremos los costes extras que genera el turismo mejorando servicios públicos vinculados al turismo pero sin repercutirla en los coruñeses", explicó Lage.

"No estamos hablando de la presión turística que tiene Barcelona, pero cabe tomar nota y pensar que gobernamos para una ciudad que explota su cultura de vivir y su calidad de vida", añadió el portavoz municipal.

Por parte del BNG, su portavoz, Francisco Jorquera, aseguró que su grupo "no está en contra" de la implantación del recargo y defendió "ordenar el turismo" evitando situaciones como "la gentrificación en barrios, el vacío de población o la reducción de la vivienda de alquiler tradicional". "Es lógico que los turistas contribuyan mínimamente a sufragar los costes de servicios como la limpieza", apuntó Jorquera.

El edil nacionalista añadió que "no basta" con imponer esta tasa turística y pidió que se acompañe de otras medidas o "compromisos mínimos", entre los que señaló la actualización del plan turístico de la ciudad y la elección de un nuevo gerente de Turismo, cargo que lleva 15 días sin ocupación. Lage admitió después que este es un asunto que debe solucionarse.

El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, criticó "las formas de implantar" la tasa turística al denunciar que los alegantes a la aplicación de la tasa se quejaron de que el Gobierno local no la consensuó con el sector.

"No existe presión turística, no se la inventen", dijo Lorenzo tras repasar la ocupación de turistas y visitantes por congresos y eventos en la ciudad. "No sé si este impuesto provocará que vengan menos turistas, pero sí creará un turismo low cost", vaticinó Lorenzo, que también criticó que no haya gerente de Turismo.

Tarifas, excepciones y previsión de visitantes

De acuerdo con la ordenanza fiscal que regula este recargo municipal, la tasa se aplicará con 2,5 euros de importe en hoteles de cinco estrellas y cuatro estrellas superior; 2 euros en hoteles de cuatro estrellas, superior de tres, tres y dos; 2 euros en viviendas de uso turístico; 1,5 euros en alojamientos de dos estrellas, una superior y una; 1,5 euros en embarcaciones de crucero a partir de 2026; y 1 euros en las viviendas turísticas.

José Manuel Lage repasó estas tarifas, que considera que "no van a disuadir a ningún turista de venir a la ciudad". "Allí donde hay tasa no decrece el número de visitantes". Jorquera dijo que las tasas que se aplican en otras ciudades "no son altas". Lorenzo insistió en que "no se dan las condiciones" para aplicar la tasa en A Coruña.

Las excepciones al pago de la tasa turística afectarán a las estancias por motivos de salud o programas sociales de la Unión Europea; a los deportistas federados por competición oficial; a las personas menores de edad no emancipadas; personas con una discapacidad superior al 65%; y a las estancias en albergues públicos por el Plan Xacobeo.