A Coruña tendrá tasa turística este 2025: cobrará hasta 2,5 euros al día por alojarse en la ciudad

El Ayuntamiento de A Coruña ha aprobado esta mañana, en una junta extraordinaria de Gobierno Local, la implantación de una tasa turística a los visitantes que se alojen en la ciudad. La medida se activará de forma inmediata en cuanto reciba la aprobación definitiva del pleno, y se aplicará ya este mismo año.

Uno de los aspectos más destacados es que la tasa solo se cobrará durante los cinco primeros días de estancia. A partir del sexto día, los visitantes no pagarán nada más, independientemente del tipo de alojamiento.

Las tarifas oscilarán entre 1 y 2,5 euros por persona y día, según la categoría del establecimiento. El mínimo se aplicará a viviendas turísticas, albergues, campings y turismo rural, mientras que el máximo afectará a hoteles de cuatro estrellas superior y cinco estrellas.

En el caso de los cruceros turísticos, se establece una tasa de 1,5 euros por persona y día, aunque el Ayuntamiento ha confirmado que no se cobrará durante este año 2025, sino a partir del 2026. En caso de cambiarse la normativa autonómica se estudiaría la no aplicación de recarga a los cruceros, "que en todo caso no se aplicará este año", según ha confirmado la alcaldesa Inés Rey.

El texto aprobado hoy será enviado al pleno municipal para su aprobación provisional, paso previo a su entrada en vigor definitiva. "A Coruña el año pasado estuvo cerca del millón de turistas", recordaba la alcaldesa al anunciar esta nueva medida, de la que ya se había hecho mención en varias ocasiones.

Cuadro de tarifas