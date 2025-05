Rueda prevé que este año llegarán a Santiago de Compostela "un millón de peregrinos"

Peregrinos llegando a la praza do Obradoiro, en Santiago. Shutterstock.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha augurado que "un millón de peregrinos" llegarán este año a Santiago, aunque no todos recojan la 'compostela', y que el Camino volverá a lograr cifras récord. Al tiempo, ha apelado por recibirles, al igual que al resto de visitantes que pisen territorio gallego, "con los brazos abiertos", y ha rechazado caer en "tentaciones de turismofobia".

Así lo ha manifestado el mandatario autonómico en la apertura de la jornada 'Galicia hacia el futuro', organizada por Europa Press en el Hostal dos Reis Católicos, con la colaboración de Endesa, Naturgy, DIGI, Fujitsu, Grant Thornton e Reganosa.

Rueda ha ha enfatizado que las perspectivas de Galicia en materia financiera y de crecimiento económico son optimistas y confía en que, al igual que en ejercicios anteriores, "la realidad" supere a final de año los cálculos de la Xunta y la economía gallega "crezca por encima de lo previsto".

Y con un peso fundamental en el PIB gallego, Rueda ha aludido al crecimiento turístico. En concreto, ha asegurado que confía en que 2025 permita superar el número de 'compostelas' certificadas el año pasado -cuando se rozó el medio millón-, pero ha augurado que los medidores complementarios habilitados permiten vislumbrar que los peregrinos superan de lejos esta cifra.

"En número reales, nuestra previsión es que lleguen aquí, a la praza do Obradoiro, después de haber hecho como mínimo 100 kilómetros andando o 200 en bicicleta, alrededor de un millón de personas", ha destacado el presidente gallego.

"Aquí no sobra nadie"

Rueda ha admitido que ese "millón de peregrinos" que prevé que llegue a la capital gallega supone "una parte pequeña" si se compara "con los más de 8 millones" de visitantes que se prevé que acudan a la comunidad en este ejercicio. A todos ellos, ha apelado por "abrirles los brazos".

"Aquí no sobra nadie", ha sentenciado, antes de concluir que ve "una locura" caer en las "tentaciones de turismofobia de algunos". "Decir que aquí nos sobra la gente y mirar hacia adentro en vez de mirar hacia afuera no tiene ningún sentido. Eso el Gobierno de Galicia no lo va a hacer, y estoy seguro de que la inmensa mayoría de los gallegos tampoco", ha zanjado.