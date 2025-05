Los cruceros, puerta de acceso a A Coruña: así recibe y se adapta la ciudad a los turistas

A Coruña se ha convertido en uno de los epicentros turísticos gallegos. Pasear por la Ciudad Vieja, subir la Torre de Hércules, disfrutar de María Pita o del castillo de San Antón y compartir diferentes lugares de la gastronomía herculina son parte de los planes de muchos turistas que, a lo largo de los 365 días, visitan la ciudad donde nadie es forastero, especialmente en temporada alta.

Autoridad Portuaria de A Coruña El Puerto de A Coruña ultima un sistema para que los cruceros apaguen sus motores cuando atraquen

No obstante, de un tiempo a esta parte, una de las nuevas puertas de acceso se están convirtiendo en la más llamativa: las escalas de cruceros.

En días pasados, un total de cinco embarcaciones pusieron a prueba la capacidad de la ciudad y del puerto para acoger a un número muy importante de cruceristas, con diferentes casuísticas. Fuentes de la Autoridad Portuaria reflejan que cerca del 15% de estos visitantes se desplazan a Santiago de Compostela, por lo que el resto necesitaron una solución integral tanto en el término municipal como en los concellos limítrofes.

A Coruña se adapta cuando se conoce la asistencia de estos visitantes para poder darles el mejor servicio. De forma coral, es preciso dar soluciones a muchos ámbitos. En primer lugar, transporte desde el lugar en el que atracan estas embarcaciones, aunque se sitúan muy cerca de las zonas centrales y se puede ir caminando o usar la red pública de autobuses, hasta soluciones de transporte discrecionales que los recoge en su destino y los traslada al lugar de destino. Luego, un servicio de guía, bien sea contratado con antelación o in sito. Pero además de ello, los restaurantes necesitan optimizar su servicio o ampliar personal, y la seguridad debe ser reforzada también.

El trabajo de coordinación del puerto

La Autoridad Portuaria tiene un importante trabajo de coordinación por delante. Una escala tiene una hora de inicio y una hora de fin, por lo que es necesario organizar todos los flujos tanto de personas, como de empleados directos e indirectos. La reposición de mercancías para alimentación o higiene, la seguridad que refuerza Policía Portuaria y servicios de seguridad privada, limpieza y empleados directos o indirectos en el resto de servicios auxiliares. Todo un engranaje que no puede fallar para que el crucerista solo baje de su camarote y disfrute de la ciudad en cuanto pisa tierra firme.

Martín Fernández Prado, presidente de la Autoridad Portuaria. Quincemil.

El Consorcio Coruña Turismo refuerza su servicio cuando tiene conocimiento de estas escalas, de las que recibe información directa gracias a la coordinación con la Autoridad Portuaria. De hecho, contrata autobuses para hacer el denominado servicio de Shuttled bus, que son buses lanzadera de servicio interno y que se contratan para ir desde el muelle donde atraca el barco hasta la terminal de cruceros. El horario se adapta al horario de la escala y es un servicio que solo se facilita cuando hay escalas múltiples porque alguno de los barcos tiene que atracar en muelles que están más alejados, según confirman fuentes municipales a Quincemil.

La oficina de turismo, en María Pita y en la Torre

La oficina de turismo municipal se encuentra en María Pita. Bien es cierto que canaliza gran parte del trabajo de orientación e información de las personas que así lo requieren, pero especialmente en épocas del año de fuerte afluencia, sus servicios son más demandados.

Con un horario de apertura que fluctúa según la temporada de noviembre a enero (de lunes a viernes de 9:00 a 17:30, sábados de 10:00 a 17:00 y domingos y festivos de 10:00 a 15:00) y de febrero a octubre (lunes a viernes de 9:00 a 18:30, sábados de 10:00 a 17:00 y domingos y festivos de 10:00 a 15:00), el servicio presencial, que se cierra una hora antes en la semana grande de fiestas de María Pita, se refuerza con la atención por redes sociales o WhatsApp. El 24 y 25 de diciembre, el 31 de diciembre y 1 de enero, la tarde del 5 de enero y el día 6 permanece cerrada por descanso del personal.

Oficina de turismo de María Pita. Concello de A Coruña.

El servicio no tiene grandes refuerzos por la llegada de cruceristas, pero sí que se adapta la rutina para poder canalizar la demanda. No obstante, cuando los cruceristas no se acercan a esta zona, la información que reciben procede de otras vías y no de la propia oficina municipal. Además, existe otro lugar físico en el entorno de la Torre de Hércules.

Precisamente, algunos cruceristas se muestran un poco desubicados cuando llegan a la ciudad. Critican, especialmente, la ausencia de un servicio directo a pie de salida del puerto, algo que pueden solucionar caminando menos de un cuarto de hora hacia María Pita. No obstante, muchos de los turistas desconocen esta ubicación, lo que hace que puedan perderse información muy valiosa para tener una experiencia mejor.

En líneas generales, en la época de la tecnología, los visitantes utilizan ya sus smartphones para diseñar sus propios recorridos y conocer la información de los monumentos y lugares que quieren visitar, aunque siempre quedan a la suerte de que esta información esté actualizada en los canales oficiales.

El refuerzo de la seguridad, la prevención y la vigilancia

La seguridad es una de las preocupaciones en la ciudad. El aumento de la criminalidad lo sufre tanto el ciudadano del día a día como también aquel que solo pasa unas horas. Este es, especialmente, uno de los focos para carteristas, pequeños ladrones y estafadores que, aprovechando su desconocimiento del medio en el que se mueven sus víctimas, sacan a relucir sus malas artes para hacer lo que, vulgarmente, se denomina su agosto.

Para tratar de evitar esto, el Concello refuerza la seguridad a través del servicio de Policía Local, que se prepara para poder atender tanto de forma directa con presencia e intervención como de forma indirecta a las incidencias que puedan existir.

Las rutas, un añadido necesario

Hacer escala en un crucero no es llegar y quedarse quieto en un banco. El crucerista medio demanda conocer la ciudad, disfrutarla y conocer sus rincones. Para ello, las aplicaciones en línea son una solución, pero las que refuerzan de verdad su servicio son las empresas y profesionales de las rutas. Unas rutas que pueden ser tanto internas en la propia ciudad como también conociendo el área metropolitana, la propia geografía gallega o temáticas en concreto.

Los guías se apresuran en cerrar sus servicios, a veces de forma anticipada y otras de forma directa a las puertas de la propia salida del puerto. Los precios se adecúan a la demanda, los servicios aumentan según el momento del año y las temáticas varían. Estos servicios deben ir coordinados con el transporte especialmente.

Los guías deben conocer los detalles de la zona que presentan, pero también tener un manejo de idiomas para poder atender a la gran procedencia de viajeros. El inglés es el idioma predominante, pero no el único. Habitualmente van ataviados con su altavoz conectado a micrófono para poder explicar a grupos de pequeño, mediano y gran tamaño, todos los detalles de sus rutas.

Una de las taxistas especializadas en estas rutas. Quincemil.

Las vías de transporte son tres: tierra, mar y aire. Por aire, es inviable realizar trayectos con escasos márgenes temporales como es una escala de un crucero, por mar ya han llegado a la ciudad donde nadie es forastero, por lo que solo queda explorar las vías terrestres. La imposibilidad de usar el transporte privado, al menos del que uno es propietario, se soluciona con diferentes métodos: alquileres puntuales del sistema público de Bicicoruña o sistemas de movilidad personal privada como pueden ser turismos o motocicletas, uso de tren sobre todo cuando el destino goza de buenas conexiones, de bus a nivel local o usando la red de transporte metropolitano o incluso servicios de taxi, que algunos refuerzan para ofrecer rutas especiales para turistas y cruceristas dotando al visitante de una experiencia que podría denominarse de 360º.

El resto de turismo no descansa ni en temporada baja

Los cruceristas han ocupado portadas de muchas noticias en las últimas semanas, pero no son los únicos turistas que visitan a A Coruña. De esta forma, se mantiene el turismo habitual, tanto en temporada baja como en temporada alta, con visitas de personas procedentes de toda España y de toda Galicia que también aprovechan los puentes o los festivos, además de los períodos de vacaciones, para conocer la ciudad.

Del mismo modo, estas personas necesitan una serie de servicios que no requieren los cruceristas, como es alojamiento. Los hoteles y hostales, tanto pequeños establecimientos como grandes cadenas, se adecúan a los momentos del año, dosificando los cierres y reforzando personal y servicios en épocas de más demanda. En los últimos años ha ganado presencia las viviendas turísticas, en el centro de la polémica por la nueva regulación que quiere poner en marcha el Concello.

Los otros flujos de personas: los grandes eventos diurnos y nocturnos

El turismo no solo es un momento del año, sino que conjuga muchos pequeños factores. Así, A Coruña tiene una gran capacidad de generar eventos que atraen la atención de las personas que la quieren visitar. Más allá de la atracción de sus monumentos, la gastronomía herculina y el ocio nocturno atraen a una parte de público objetivo. Salas de fiestas multitudinarias que canalizan el ocio nocturno gallego con grandes eventos generan una bolsa de personas que utilizan este reclamo para visitar la ciudad.

Del mismo modo, los grandes eventos deportivos están a la orden del día. El ascenso del Real Club Deportivo a LaLiga Hypermotion reforzó este hecho, pero ya antes viajar siguiendo al Dépor o viajar a ver a tu equipo contra el Dépor era uno de los planes que cada fin de semana se colaba en la agenda de muchas personas.

El Deportivo genera un importante flujo de turismo. RC Deportivo.

La situación del Deportivo Fabril en una liga como 2ª RFEF que aspira a ascender a 1ª RFEF también ayuda a ampliar la capacidad de aficiones con suficiente respaldo para generar desplazamientos.

Además, el ascenso de Basquet Coruña a la liga ACB y su traslado al Coliseum, doblando así el aforo del Palacio de los Deportes, ha permitido ver desplazamientos de aficiones rivales en el deporte de la pelota naranja como el reciente de la afición de Breogán de Lugo.

En este ámbito deportivo, A Coruña destaca con grandes eventos como el del Surf de O Portiño, los trofeos Miguelito de Judo y otros deportes que congregan a miles de visitantes lo largo de su disputa.

Todo ello sin olvidar dos grandes focos. El Camino de Santiago a través del camino inglés también levanta el interés de muchas personas, y los grandes eventos especialmente musicales a través de conciertos o grandes festivales que se han puesto en marcha en los últimos años han sido un polo de atracción al turismo.