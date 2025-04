Comerciantes de A Coruña, ante la llegada de los cruceristas: "Se nota que están de vacaciones"

El comercio de A Coruña abraza la llegada de los más de 14.000 cruceristas, que a lo largo del día de hoy disfrutan de la ciudad en las cinco escalas de cruceros que están programadas en el puerto herculino.

Durante todo el día se ha notado más afluencia de gente en las diferentes cafeterías de la zona, como es Mamá Chicó. Emily, una de sus trabajadoras, explicó a Quincemil que "se nota la afluencia de cruceristas, sobre todo por el exceso de capuchino, que es lo único que saben pedir en español. Por la zona es muy importante saber inglés para manejarse con ellos.

¿Como se comportan? "Son muy majos, se nota que están de vacaciones. Los gin-tonic de las once de la mañana no faltan. Son muy agradables de atender, hoy justo no reforzamos los turnos pero si ayer, nos equivocamos de día pero estamos ahí a la expectativa. Lo llevamos bien", explicó.

Los taxis, otro foco de atención

El servicio de transporte, tanto en bus como en tren, ha experimentado un aumento de la demanda, pero sobre todo el taxi. Una de las taxistas especializadas en este tipo de servicios es Anisoara Voinea, que explicó a Quincemil que "hay muchísima afluencia. 15.000 personas se notan por todos los sitios. Hoy ofrecemos tour por la ciudad, desde María Pita, la Torre de Hércules donde está en Pulpo, Monte de San Pedro y de vuelta para aquí".

"Yo trabajo cuando ellos vienen de día y los llevamos a donde quieran, a Santiago y todos los lugares. Estoy preparada con dossieres para que elijan", manifestó.

Los recuerdos, otro foco de atención

Un imán, un peluche, un llavero o un producto que recuerde su paso por A Coruña. Ese es uno de los objetivos de los cruceristas, no solo para ellos, sino también para sus familiares y amigos.

Una de las tiendas especializadas en el entorno de María Pita es Breogán Souvenir. Su trabajadora, Shauni, comentó a Quincemil que "a pesar de que hubo cinco embarcaciones, ayer tuvimos más clientela. Muchas personas bajaron por el puerto y no por la Marina. De productos, sobre todo piden imanes y llaveros, muchos imanes para recordar su paso".